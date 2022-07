Carmen Sevilla, aislada durante un momento crítico para evitar que salga su secreto

Carmen Sevilla cumplió 91 años hace unos meses, lleva ya varios años alejada del foco mediático y pasa sus días en una residencia de Aravaca, en Madrid. Son siete años alejada de la fama y se ha sabido, desde hace tiempo, que una de las mejores artistas de nuestro país sufre Alzheimer desde el año 2009.

Lo cierto es que hay muy pocas personas que sepan exactamente cómo se encuentra la popular actriz y mítica presentadora de Telecupón.

| Cedida

Algunos de los que saben la verdadera realidad de su estado son Augusto J. Algueró y su gran amigo Moncho Ferrer. El primero es su hijo y el segundo, un conocido relaciones públicas del mundo de la música.

Carmen Sevilla, aislada en la residencia donde vive desde hace años

La realidad es que Moncho Ferrer suele acudir cada cierto tiempo a la residencia donde vive Carmen Sevilla. Y le encanta pasar un rato agradable con ella, a pesar de que su estado es muy delicado desde hace tiempo.

Esta persona de confianza para Carmen Sevilla ha hablado sobre cómo se encuentra la reconocida artista después de haberla visitado por el Día del Carmen.

El pasado 16 de julio, Moncho estuvo junto a ella para insuflarle un poco de alegría y ánimo. Y es que esta época está siendo muy dura para la viuda de Augusto Algueró.

| Twitter: @Josutpuk

En este caso, los reporteros de Europa Press han podido hablar largo y tendido con él. Le han sonsacado cuál ha sido el regalo que le ha llevado a su amiga Carmen Sevilla en el día de su santo.

Además, ha puesto de manifiesto lo que ha hecho para conseguir dicho regalo. "Como no había violetas, ha sido una estrategia localizar margaritas de color malva, no sé si la has visto con el ramo", ha explicado.

Habla alguien que la conoce bien: "Va a venir la gente más allegada"

Debido a las reglas de la residencia en la que vive la artista, los visitantes tienen que repartirse a lo largo de la jornada. Lo cierto es que no pueden coincidir unos con otros. "Va a venir la gente más allegada, nunca podemos coincidir por hora".

A su vez, este ha dejado claro que nunca dejará de lado a su amiga de toda la vida. "Siempre voy a ir a ver a Carmen toda mi vida porque es su santo y porque es un día muy especial. Carmen está como siempre, pero está rodeada de cariño y de afecto".

| TVE

Sobre lo que ha sacado de la visita de hace unos días, Moncho está feliz. Le ha transmitido la paz que siempre reina en ella. "Paz, siempre paz, Carmen es la mujer de paz".

Lo cierto es que pese a su problema de salud, este siempre transmite que su amiga está muy bien cuidada en la residencia de Aravaca. Además, ella sigue viendo los premios y fotografías en su habitación, que cosechó gracias a su exitosa trayectoria como actriz.

De la vida de Carmen Sevilla se habló mucho de su impactante boda con su primer marido, Augusto Algueró. Su enlace en la basílica del Pilar de Zaragoza, en febrero de 1961, con el citado compositor, fue un acontecimiento que paralizó España.

De su historia de amor con el famoso arreglista, nació su único hijo, Augusto J., pero la relación se enterró después de 13 años compartiendo sus vidas. No demasiado tiempo después, la actriz española se enamoró del empresario del mundo del cine Vicente Patuel. Eso sí, no pudo pasar por el altar hasta años después, ya que todavía estaba casado cuando se conocieron.