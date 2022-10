Carmen Rosa Almoguera, la hija de Carmen Borrego que ya no se esconde

Desde hace unos meses, la familia de Carmen Borrego ha estado más en el punto de mira que de lo normal. Y es que la boda del hijo mayor de la colaboradora fue uno de los grandes acontecimientos para uno de los clanes más mediáticos de la pequeña pantalla: las Campos.

Inmediatamente todo el mundo no podía evitar poner aún más el foco de atención en cada uno de sus familiares, motivo por el que los medios seguían todos sus pasos. Del hijo mayor de la tertuliana, José María Almoguera, se sabe que contrajo matrimonio con Paola Olmedo el pasado mes de mayo.

Eso sí, sin duda, el miembro más desconocido del clan Campos es la misma nieta de la periodista, Carmen Rosa, que no quiere continuar el mismo camino mediático que sus familiares. Pero la verdadera pregunta que es inevitable plantarnos es: ¿quién es realmente Carmen Rosa?

Así es la discreta hija de Carmen Borrego, Carmen Rosa

Por lo que se conoce, Carmen Rosa Almoguera nació en 1993, fruto del matrimonio entre Carmen Borrego y Francisco Almoguera Haro. Desde bien pequeña, vivió en carne propia lo que suponía ser nieta de una de las presentadoras y periodistas más prestigiosas del país.

Sin embargo, esta fama aumentó más cuando su tía y su propia madre también decidieron tener un reconocido hueco en televisión. Asimismo, Carmen Rosa, constantemente tiene que lidiar con que sus familiares se encuentren metidos de lleno en alguna que otra polémica.

De esta manera, y a diferencia del resto de su familia, Carmen Rosa estudió el grado de Derecho en la Universidad Antonio de Nebrija en Madrid y se graduó en 2016. Además, también cursó un máster de Acceso a la Abogacía, curso que le permitió ejercer de abogada.

Tal y como aseguró su propia madre en una ocasión, "de todas las Campos, es la que más se va a comer el mundo". Eso sí, si llega hacerlo lo hará muy discretamente porque recordemos que la sobrina de Terelu Campos no le gusta nada llamar la atención, ni mucho menos estar en boca de los medios.

Por esta misma razón, Carmen Rosa tampoco tiene redes sociales, ya que quiere pasar lo más desapercibida posible. Todo esto al contrario que su prima, Alejandra Rubio, que lleva desde que cumplió la mayoría de edad siendo un personaje público.

Desde luego son como la noche y la mañana, ni punto de comparación. Pese a que la joven de 29 años no quiere aparecer públicamente en televisión, lo cierto es que ya dio sus primeros pasos en este mundillo cuando tan solo era una niña.

Asimismo lo hizo en uno de los numerosos programas que conducía por aquel entonces la gran María Teresa Campos. Pero a partir de entonces, las apariciones en público de la prima de Alejandra Rubio han sido contadas, ya que tomó la drástica decisión que no seguir con su legado familiar.

Las últimas veces en las que se ha podido ver a Carmen Rosa en frente de una cámara fue en el programa de Bertín Osborne, Mi casa es la tuya. Fue allí donde la misma hija de la colaboradora reveló el verdadero motivo por el que siempre ha querido estar alejada al foco mediático.

"Si te soy sincera he tenido tan cerca la televisión que no siento esa curiosidad. Es más, la conozco tan de cerca que no... No me han propuesto, pero tampoco quiero que me propongan, en mi gremio es donde me siento a gusto", explicó en su momento.

Carmen Rosa, muda por los insultos de su cuñada a su familia

Pese a que Carmen Rosa insiste en no formar parte de los medios, lo cierto es que a veces es inevitable que, indirectamente, alguna polémica familiar le salpique también a ella. Justamente ahora, su cuñada, Paola Olmedo se encuentra en el ojo del huracán debido a unos audios que se han filtrado donde ponía verde a la familia de su propio marido. Desde luego nadie salió bien parado, ni siquiera la madre de Carmen Rosa, que es la suegra de Olmedo.

"El marido tiene el cielo ganado", "se echan mierda y cobran por ello" y "mi suegra parece mayor por su forma de vestir, tiene mogollón de papada" eran algunas de las frases que habría pronunciado la cuñada de Carmen Rosa.

Por el momento, la protagonista de estas grabaciones no ha querido pronunciarse al respecto, pero todo apunta a que nuevamente reina la tensión entre la familia Campos.