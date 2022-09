Carmen Maura confirma su curioso estado después de años disimulando

Carmen Maura es una de las actrices más prestigiosas y laureadas de España. Ha cumplido esta semana 77 años y sigue trabajando incansable en la profesión que más le gusta, "la única que sé hacer", según dice.

Carmen ha logrado cuatro Goyas en España y un César en Francia. Además, ha triunfado en otros países latinoamericanos gracias a su arte frente a la cámara. Triunfó relativamente tarde, ya bien entrada en la treintena, aunque luego ha sido imparable y sigue trabajando actualmente.

Conocida principalmente como 'chica Almodóvar', Carmen Maura logró su máximo esplendor artístico de la mano del director manchego. Sin embargo, se distanciaron irremediablemente, según cuentan, porque él le instó a operarse la cara. "¿Por qué no lo haces tú, que te hace más falta?".

Desde entonces, su relación es distante, prácticamente inexistente. Ha seguido trabajando y este 2022 está siendo un magnífico año para ella. Participa en Rainbow, la nueva película de Paco León, rueda con Paco Arango y está también confirmada para Tierra de mujeres, adaptación al cine de una novela de Sandra Barneda.

Maura, pues no se puede quejar por su trabajo. No ha tenido reparos en aceptar su edad y no ha hecho nada para intentar aparecer más joven de lo que es. Al contrario, le han ofrecido papeles de abuela que ha aceptado gustosamente para seguir dedicándose a lo que más le gusta: actuar.

Ya lo dice el refrán, 'afortunado en el dinero, desafortunado en el amor'. En el caso de Carmen, habría que hablar de fortuna en el trabajo y de mala suerte en el amor y en su vida personal

Carmen Maura y la pena que le ha perseguido toda su vida

Carmen Maura no ha sido tan afortunada en su vida personal, marcada por una tragedia familiar que le ha perseguido toda la vida. De hecho, es un tema que siempre ha querido obviar en todas las entrevistas y por el que ha pasado de puntillas, públicamente. Ha aprendido a convivir con el dolor y a 'disimular' su desgarro interior con su simpatía y buen trato.

Tiene dos hijos, Pablo y Carmen, que ahora pasan los cincuenta años. Sin embargo, estuvo separada de ellos durante doce años porque así lo dictó un juez. Son fruto de su matrimonio con el abogado mallorquín Francisco Forteza.

Vivieron juntos durante seis años y cuando se separaron, la justicia otorgó la custodia al padre, que se los llevó a Canarias a vivir con él. Durante doce años, Carmen no pudo verlos, ya que supuestamente, su profesión no era la más apropiada para dar sustento a los pequeños. Claramente, eran otros tiempos.

Esta ha sido la gran pena que Carmen ha arrastrado durante toda su vida, aunque no la única. A los treinta años fue violada en su propio domicilio según ella misma ha contado. Abrió la puerta a un desconocido que la forzó, algo que le causó un trauma importante.

Por si fuera poco, empezó una segunda relación sentimental con otro hombre, a quien otorgó poderes de firma y el control absoluto de sus finanzas. Él acabó estafándola y la sumió en la ruina, acabando con los ahorros de muchos años trabajando.

Entonces Carmen tuvo que volver a empezar de cero, casi sin nada y con su talento como única fortaleza. Pese a las desgracias, la actriz siempre ha tenido una sonrisa en los labios y un buen corazón.

Actualmente, y pese a las desgracias, Carmen vive un momento espléndido, sereno y está agradecida con la vida, pese a todo. La experiencia es un grado y la edad da una calma y unas tablas de las que la juventud no permite disfrutar.