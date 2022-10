Carmen Lomana arrasa en su noche mágica con el estilo con el que siempre acierta

Carmen Lomana es una mujer a la que le gusta siempre estar en tendencia. Conocer y saber las últimas prendas que se llevan es una de las tareas que tiene la socialité. Hemos podido ver que está pasando actualmente unos cuantos días en Londres y ha decidido llenar su maleta con varias piezas de lo más ideales.

Carmen Lomana ha destacado esta vez por llevar un estilo furry del que analizaremos cada una de las prendas. Un estilismo total de color negro con el que ha protagonizado la cena de un restaurante a la que ha asistido.

El increíble outfit que se ha marcado Carmen Lomana

En muchas ocasiones hemos comprobado que un total black look puede venirnos al pelo para lucir elegantes y sofisticadas. Por ello, Carmen Lomana ha decidido optar por este color a la hora de vestirse durante su viaje a Londres.

La socialité nos ha enseñado cómo podemos ir elegantes y glamurosas a una cena de gran importancia. Un estilismo que ha estado marcado tanto por el pelo como por las plumas, con los que ha conseguido ser la reina de la noche.

Una estola, unos cuellos, unas mangas y unas plumas son los detalles característicos del estilo furry. Carmen Lomana ha querido arriesgarse con este estilo, con el que la hemos visto lucir una torera de pelo negro. Un diseño que siempre hemos podido asociar más a los outfits de invitada, noches en fiestas y momentos tristes entre otros.

Carmen Lomana ha querido encajar este estilo en uno de sus looks para poder salir a cenar junto a los suyos.

El total black look de Carmen Lomana

La socialité ha creado un outfit total black formado por unos pantalones campana con aberturas en el bajo, bastante ceñidos en los muslos. Además, la prenda era de tiro alto y resultaba ser de lo más acertada.

En la parte superior, Carmen Lomana ha acertado por completo con una camisa de escote en uve que tenía las mangas largas. Esta era, claramente, de color negro y también a juego con la prenda inferior. Una combinación de color negro, que a la vista parecía una sola pieza similar a un mono negro.

Además, Carmen Lomana añadió un accesorio de lo más curioso. Se trataba de un cinturón de la marca Gucci. Este cuenta con detalles metálicos un poco abstractos a juego con el detalle de la camisa.

| Europa Press

El toque más personal

Para rematar su estilismo por completo, Carmen Lomana decidió elegir unos salones de tacón medio en color negro. La mujer quiso aprovechar la abertura que tenían los pantalones campana para poder mostrar este calzado que contaba con mucho brillo y una punta triangular.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

No quiso recargar en exceso su look, y prefirió no llevar accesorios llamativos o por el estilo. Por lo que optó por llevar un mini bolso de mano en color negro y unos pendientes que eran bastante discretos en color dorado.

Además, en lo que respecta al maquillaje, la socialité también prefirió no destacar mucho. Optó por un smokey eye negro bastante sutil, acompañado de un labial color rojo con bastante brillo. Todo el protagonismo estaba en el total look black.