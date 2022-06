Carmen Lomana se llena de tristeza al confirmar una inesperada muerte

Carmen Lomana es una mujer influente, rica y con una agenda de contactos que muchos envidian. La empresaria y coleccionista de alta costura apareció de la noche a la mañana en la vida de mucha gente por sus apariciones en televisión.

Pese a ser conocida por varios realities como Más que baile, Supervivientes o Masterchef y de ser habitual de Sálvame o de otros programas del corazón, su vida es mucho más. Nacida en León en 1948, Carmen es la hija mayor de un banquero vasco y es la mayor de cuatro hermanos.

Se casó con Guillermo Capdevila, quien falleció trágicamente en 1999 a los 51 años. Ella siempre ha gozado de una situación privilegiada y de una economía holgada. Esto le permitió empezar a coleccionar moda de alta costura y a frecuentar las fiestas y eventos de la alta sociedad.

También ha escrito algunos libros sobre estilo y glamour y opina sobre cualquier tema por el que le pregunten. Es una mujer culta que tanto te puede hablar de teatro, como de política o de televisión. De hecho, pocos conocen que se presentó a las elecciones como independiente por VOX, partido en el que milita su hermano Rafael.

La relación entre ellos es bastante mala, desde hace tiempo.

Carmen tiene una agenda apretada de eventos y fiestas de las que siempre es la protagonista. En varios de estos eventos hizo amistad especial con una mujer que acaba de fallecer trágicamente.

Carmen Lomana despide a su amiga tras la trágica muerte

Carmen Lomana se ha roto de dolor al conocer la muerte de Kasia Gallanio, exprincesa de Qatar. Ella y Carmen eran amigas, tal como demuestra la influencer española en sus redes sociales.

Ha compartido un par de fotos junto a Kasia, acompañadas de un mensaje. "Mi querida Kasia, te has ido y me produce enorme tristeza. Nos alegrabas con tu belleza y cariño. Ya te habrás encontrado con nuestro querido Ahmed Ashmawi.

Tanto Ahmed (otro miembro de la familia real qatarí) como Kasia eran asiduos de Marbella, ciudad que querían y que promocionaron en el mundo árabe durante muchos años. Carmen tenía también una relación especial con Ahmed, que falleció de enfermedad el pasado mes de septiembre. Carmen se mostraba consternada por su desaparición.

"No me lo puedo creer. Era maravilloso, este mes de agosto cené con él. Yo le adoraba y, entre broma y broma en la cena, él sabía que era la última vez. En el segundo plato se tuvo que levantar e irse porque no se encontraba bien. Qué poco ha durado", decía en declaraciones a El Confidencial.

Lomana y la muerte por causas poco claras

Carmen Lomana sabía que Kasia no estaba bien. Su batalla legal con Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, tío del actual Emir de Qatar por la custodia y manutención de sus tres hijas duraba ya diez años. Duras acusaciones en las que Kasia incluso llegó a acusar a su exmarido de abusos a ella y a las hijas y que finalmente, la Fiscalía de París archivó.

Mientras que las jóvenes, supuestamente, no reciben el dinero suficiente de su padre para vivir tan cómodamente como él, Kasia ya hacía tiempo que tenía problemas psicológicos y de salud. Según la prensa francesa era "propensa a las crisis nerviosas y a curas de desintoxicación".

Carmen Lomana conocía los problemas de Kasia y siempre que coincidían en Marbella, aprovechaban para verse y hablar. Parece ser que, las últimas noticias de los juzgados, dejaron a Kasia muy tocada y triste.

Su cadáver se encontró después de que una de sus hijas alertara a la policía, pues hacía cuatro días que no podía contactar con su madre. Ni Carmen, ni sus otras amigas españolas pudieron hacer nada para ayudarla a salir del pozo en el que estaba. La autopsia confirmará lo que de momento es un rumor que suena con fuerza: sobredosis de medicamentos.