Carmen Lomana enseña su cuerpo para demostrar que nunca ha mentido

No cabe duda de que una de las reinas del estilo de nuestro país está viviendo un verdadero verano de ensueño. Así es, nos estamos refiriendo a la misma Carmen Lomana, que por allí donde pisa siempre consigue dejar huella por una razón u otra.

Y no es para menos la verdad porque sus looks, ya sean para eventos u ocasiones especiales siempre destacan por encima del de los demás. No solo así demuestra la propia empresaria sus increíbles outfits para este tipo de situaciones, sino que también enseña a sus seguidores el estilo que se carga para disfrutar del verano.

Posando en biquini o en bañador, lo cierto es que Carmen Lomana siempre da de que hablar por su elegancia incluso para ir a la playa o a la piscina. Eso sí, todas las prendas son de alta costura para no perder la costumbre.

Justamente, en plenas vacaciones de verano, la colaboradora ha sido pillada in fraganti en la playa luciendo no solo biquini, sino también cuerpazo.

Carmen Lomana inaugura el verano a lo grande

De la misma manera que la mayoría de famosos de nuestro país, Carmen Lomana también ha querido huir del barullo de la ciudad de Madrid para refugiarse en la costa. Mientras que una gran parte de personajes públicos optan por viajar hasta las Islas Baleares para disfrutar del buen tiempo, la empresaria ha decidido otro destino completamente diferente.

Asimismo, la coleccionista de alta costura ha puesto rumbo al lugar estrella donde pasa cada verano: la Costa del Sol (Marbella). Lo cierto es que allí tiene una propiedad, que la adquirió cuando falleció su marido Guillermo Capdevilla.

No obstante, antes de escoger la ciudad malagueña, Carmen Lomana veraneaba siempre en la isla de Menorca, donde el matrimonio tenía una casa. Pero, tras la muerte del diseñador, no se veía con fuerzas para visitar uno de los lugares donde fue muy feliz junto a "su alma gemela".

Por esta razón, no dudó en comprar un inmueble en Marbella, otro destino completamente perfecto para pasar las vacaciones. Justamente, en estos últimos días, se la ha podido ver disfrutando de la Costa del Sol, donde se ha relajado y, seguramente, haya recargado pilas. Eso sí, también ha presumido de cuerpazo.

A sus 74 años, Carmen Lomana se encuentra estupenda. Lo cierto es que no es de extrañar porque siempre ha confesado que se cuida bastante físicamente mediante dietas que eliminan las grasas saturadas.

De manera que este es el antídoto secreto que ha guardado durante muchos años la empresaria para lucir perfecta a su edad.

Justamente, en su fecha más especial, la prensa la capturó paseando por las playas de Marbella luciendo un biquini que se encuentra a la última moda. El traje de baño en cuestión era de un estampado de cuadros blancos y azules con volantes, a juego con la parte inferior. Sin embargo, no solo destacó por su outfit, sino por el cuerpazo que se gasta, además de moreno.

Por otro lado, Carmen, acostumbrada a publicar contenido en Instagram, quiso coger esta imagen que capturó la prensa para mostrarla a sus seguidores con el propósito de demostrar que no tiene nada que esconder. "Ya me pillaron", escribía junto a un emoticono con cara de enfado.

Inmediatamente, la empresaria ha recibido todo tipo de elogios por parte de algunos de sus amigos. Entre ellos se encuentra Alba Carillo, que ha comentado en esta publicación que está "estupenda".

La impresionante fiesta de cumpleaños de Carmen Lomana

No cabe duda de que Carmen Lomana disfrutó a lo grande de su 74 cumpleaños. Y no es para menos porque lo celebró en uno de los lugares de moda de este verano: el festival Starlite.

De hecho, a lo largo de estas semanas se han podido ver a personajes de la talla de Rocío Flores, Marta Riesco y Antonio David aparecer por este evento musical. Como era de esperar, la coleccionista de alta costura ha querido que su fiesta de aniversario sea en ese lugar.

Asimismo, la empresaria estuvo rodeada de algunos de sus amigos más cercanos. Entre ellos, Victoria Federica, Anne Igartiburu, Paula Echevarría y Tomás Páramo no se pudieron perder la velada que prometía ser todo un éxito.

Desde luego, no nos cabe la menor duda de que así fue porque no solo Carmen Lomana pudo disfrutar de la compañía de su entorno. La colaboradora bailó al ritmo de la música del cantante madrileño C.Tangana, que dio un concierto.

"Noche preciosa de cumpleaños. Gracias por tanto cariño y por muchos años más celebrando", escribía a modo de agradecimiento.