Carmen Lomana demuestra que lo que cuentan del divorcio de Mario Vaquerizo es real

Carmen Lomana acaba de hacer pública la imagen definitiva que demostraría que todo lo que se ha dicho sobre el divorcio de Mario Vaquerizo y Alaska es real.

Hace unos días, varios medios de comunicación de nuestro país apuntaron que, después de más de 20 años de matrimonio, el periodista y 'la reina de la Movida madrileña' habían decidido separar sus vidas para siempre.

Sin duda, una información que dejó de piedra a la socialité, ya que, durante todo este tiempo, estas dos figuras de la música habían sido una de las parejas más sólidas de todo el panorama artístico de nuestro país.

Ahora, Carmen Lomana ha querido aprovechas un evento muy especial para despejar todas las dudas que se han generado alrededor de esta conocida y querida pareja.

Carmen Lomana aclara todos los rumores

Carmen Lomana no ha tenido ningún problema en echar un cable a sus dos grades amigos. Y es que, después de todas las mentiras que se han dicho en relación con este polémico divorcio, la socialité ha querido contar de una vez por todas la verdad.

El pasado fin de semana, la colaboradora de televisión se rodeó de sus amigos y seres queridos para celebrar su cumpleaños.

Y, aunque la amiga de Mario Vaquerizo nació un 1 de agosto, ha querido adelantar su fiesta para que no coincida con la segunda operación salida de las vacaciones de verano.

A través de su cuenta de Instagram, Carmen Lomana ha compartido algunas de las fotografías de aquel día. En ellas, la podemos ver muy bien acompañada por algunos de sus grandes amigos, como Mónica de Tomás o los propios Alaska y Mario.

"Noche de fiesta, flamenco, mariachis y amigos. Fiestas chic, invitados estupendos", escribió la cumpleañera, junto a estas instantáneas.

La amiga de Carmen Lomana aclara el malentendido

Tras el nacimiento de estos rumores, la mujer de Mario Vaquerizo no quiso dejar pasar la ocasión para salir públicamente a desmentir todo lo que se ha estado contando en relación con su matrimonio.

La intérprete de temas como A quién le importa acudió al portal de noticias Chic para asegurar que nada de lo que se había publicado era cierto. "No entiendo de dónde salen esas mentiras, eso es alguien que no sabe de lo que escribir y se lo inventa. No hay que hacer caso de estas cosas.

"Estamos igual de bien que siempre, y se nos puede ver todo el día juntos. Ahora estoy en casa de mi madre, pasando la tarde. Dentro de unos días es el cumpleaños de Mario y como siempre nos reuniremos toda la familia, haremos lo mismo que hicimos hace un par de semanas que fue el mío".

Estos rumores de separación entre los dos amigos de Carmen Lomana surgieron a raíz de una desafortunada pregunta que un usuario de Twitter soltó sin venir a cuento. En ella, esta persona se preguntaba si Mario y Alaska seguían juntos.

"Es una manera de buscar likes. A partir de ahí lo recoge un medio y la bola se hace cada vez más grande. Incluso dan datos de infidelidades de Mario, que no vivimos juntos, que ya hemos firmado los papeles de separación", aseguró la artista en otra ocasión.

"Pasa entonces a otros medios que se hacen eco y la historia de la ruptura ya está servida. Este es el recorrido", explicó la amiga de Carmen Lomana muy molesta.

"Lo que no puede ser es que una 'no noticia' se convierta en noticia, incluso cuando ya la has desmentido. Estaba ya contestado en un photocall y lo que me pregunto es: 'Si ya conté la realidad, ¿por qué seguir con el asunto?'", sentenció Olvido en la Crónica Rosa del programa de radio, Es la Mañana.