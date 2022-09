Carmen Lomana cuenta la verdad sobre la ruptura y asegura que él ha hecho lo peor

Desde hace ya varios años, Carmen Lomana se ha convertido en una las tertulianas por excelencia. Todos los programas de crónica social quieren contar con ella para que aporte sus distinguidos puntos de vista. Además, la empresaria es muy activa en redes sociales, donde también comparte su opinión sobre los temas de interés.

Sin duda alguna, si hay un tema que ha revolucionado el mundo del corazón esta semana, es la infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó.

Hace tan solo una semana que la marquesa de Griñón anunciaba su matrimonio con Onieva. Pero a las pocas horas, el mundo se le venía abajo. Una infidelidad convertía la felicidad de Falcó en pesadilla.

Para Tamara no tiene que ser nada fácil pasar estos duros momentos, sobre todo al ver que todo el mundo tiene su opinión al respecto. Y la última en pronunciarse ha sido la colaboradora de televisión, Carmen Lomana.

Carmen Lomana apoya a Falcó en estos duros momentos

La empresaria no dudaba en solidarizarse con Tamara, y mandarle todo su apoyo públicamente:

"Lo siento muchísimo, me da mucha pena, porque ha apostado por él. Quiero mandarle todo mi apoyo, porque no me puedo imaginar cómo estará ahora mismo".

| GTRES

"Le mando todo mi apoyo, todo mi cariño y que oye mira, a lo mejor le viene bien para abrirle los ojos”, sentenciaba Carmen Lomana en el plató de Ya es verano

Lomana clasificó el panorama de "muy negro". Además la socialité se mostró muy tajante con Onieva, señalando de "intolerable" la actitud de la pareja de Falcó.

“Había muchas cosas que lo delataban, lo que pasa es que la primera reacción, es decir, una tontería, así como que era del 2019. A Tamara Falcó le mando todo mi apoyo, todo mi cariño, y que tenga mucha fuerza”, comentaba la colaboradora.

| Instagram

Además, Carmen Lomana se aventuraba a confirmar que esta infidelidad no era ni de lejos, la única que estaba a punto de salir:

"A mí sinceramente, no me ha extrañado nada. Onieva ha demostrado un descaro impresionante, pero estas cosas, siempre se ven venir. Cuando empiece a salir todo lo que hay....", comentaba de forma directa.

Y es que Íñigo no es santo de su devoción, y sabe que lo que ha hecho es imperdonable. Carmen sabe que ahora mismo Tamara estará hundida en su casa.

Carmen Lomana, en el centro de la polémica

Los comentarios de Carmen nunca pasan desapercibidos. Cada vez que la empresaria se pronuncia sobre algún tema controversial, se coloca en el ojo del huracán.

Sin ir más lejos, ayer, Carmen Lomana volvía a acaparar todos los titulares por unas incendiarias declaraciones sobre su patrimonio.

| Gtres

Carmen se mostró muy a disgusto con el pago de impuestos de Hacienda y revelaba:

"A lo mejor soy una de las que se va de España, pero para no aguantar tanta tontería”, relataba Lomana.

Y es que la colaboradora de televisión denunció públicamente la presión que siente por el fisco:

“La presión fiscal es enorme y llega un momento que llegas a pensar ¿y para qué trabajo?. Y para qué todo porque yo veo que a los españoles no nos ayudan nada".

"Lo único que hacen todo el día es amenazarnos con impuestos, con subidas de precios y no es tan real. Las subidas de precio sí son reales”, sentenciaba la empresaria.

Estas palabras fueron recogidas por muchos usuarios en las redes sociales, y no tardaron en ser objeto de multitud de críticas.