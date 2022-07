Carmen Lomana confirma los rumores sobre su estado después de morir su marido

Carmen Lomana ha concedido una entrevista en Canal Sur y ha sido más sincera que nunca, por eso ha generado tanta controversia. Siempre ha hablado claro de su marido Guillermo, el hombre con el que estuvo casada más de dos décadas. Todavía seguiría con él porque fue su gran amor, pero lamentablemente falleció en un accidente de tráfico.

Carmen Lomana se ha sentado a charlar con Bertín Osborne y le ha contado toda la verdad, nunca había tratado este tema. Guillermo era un hombre muy importante que conquistó a la empresaria con su inteligencia y le enseñó a seguir creciendo. Gracias a él Lomana puede vivir de sus rentas, pues invirtió en inmuebles situados en las mejores zonas de España.

Carmen ha desvelado que sufrió mucho después de perder a su esposo, pues todo sucedió de repente y le pilló sin estar preparada. Su estado emocional se resintió, pero el paso del tiempo le ha enseñado que solamente tiene una opción: seguir adelante. Se ha convertido en un referente dentro del mundo de la moda gracias a su talento, pero es mucho más que un icono.

Carmen ha dejado a un lado su faceta frívola y ha reconocido que atravesó una etapa bastante delicada después del fallecimiento de su amor. Según ha contado, continúa llevando “el anillo de casada” porque es el hombre más importante de su vida. “Tengo la esperanza de reencontrarme con él”, le confiesa a Bertín en un tono inusual en ella.

Lomana es uno de los rostros más cotizados de la crónica social, pero no suele hablar de su vida privada delante de ningún periodista. Todo el mundo sabe que es una de las mujeres más ricas del país, pero su recorrido está plagado de secretos. Este misterio le ha convertido en un icono, por eso todo lo que hace se convierte en un éxito rotundo.

Carmen Lomana desvela cómo fue el accidente

Carmen ha contado cuando estaba casada vivía en San Sebastián, en una villa muy grande situada en una buena zona. Cuando llegó de trabajar vio que no estaba el coche de su marido y enseguida recibió una llamada informándole de lo peor. Guillermo había tenido un accidente de tráfico después de salir de un túnel porque pisó “una placa de hielo”.

Lomana siempre le ha dado su sitio a Guillermo, pero es cierto que no suele hablar de él porque prefiere proteger su intimidad. Sin embargo, Bertín le ha hecho sentirse tan cómoda que ha dado detalles que nadie conocía, ha sido más humana que nunca. “Estuvimos casados 23 años, se mató por desgracia en un accidente, pero estoy segura de que seguiríamos”.

La experta en moda ha dejado claro lo que siente por su esposo, pues en todo el matrimonio no tuvieron ningún encontronazo. “Fue mi gran amor, los dos nos teníamos un amor inmenso”. Su salud emocional tuvo que adaptarse a las circunstancias y poco a poco ha aprendido a vivir con la pérdida.

Carmen Lomana desvela cómo se sintió durante años

Carmen ha explicado por primera vez cómo se sintió después de perder a Guillermo y el público ha aplaudido su discurso. “Yo lo he superado, sigo siendo una mujer alegre, pero te deja una cicatriz muy grande”. Ha asimilado la muerte gracias a su fortaleza, aunque eso no quiere decir que siga pensando en todo lo que pudo ser y no fue.

Lomana ha amasado una gran fortuna desde la triste muerte de su esposo y en Sálvame contó que quería hacer con ella. Es una gran amante de la moda, así que le encantaría fundar una organización benéfica que ayudara a los diseñadores sin recursos. Este tipo de iniciativas demuestran que su generosidad no conoce fronteras, no es tan frívola como quieren dar a entender.