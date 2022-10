Carmen Borrego confirma lo de su nuevo bebé y enseña la prueba para despejar dudas

Carmen Borrego ha dejado a todos sus seguidores con la boca abierta con la última imagen que ha publicado en sus redes sociales. Y es que, después de todos los rumores, la colaboradora de televisión ha enseñado la prueba definitiva que confirma lo del nuevo bebé de la casa.

No hay ninguna duda de que las Campos son uno de los clanes más mediáticos e importantes de nuestro país. Y, aunque a día de hoy su matriarca está algo alejada de los medios de comunicación, lo cierto es que sus hijas y su nieta han conseguido mantener a la familia en todo lo alto.

| Europa Press

Por eso, no es de extrañar que, en más de una ocasión, se hayan convertido en el centro de todas las miradas. Este verano, el hijo de Carmen Borrego y su mujer se dieron el 'sí, quiero'. Desde entonces, la pareja se ha convertido en los candidatos perfectos para ampliar la familia.

Otra de las integrantes de este clan que ha estado en el punto de mira es la propia Alejandra Rubio. Y es que, más de una vez, ha hablado públicamente del tema.

Durante una de las emisiones de Viva la vida, la sobrina de Carmen Borrego le confesó a la presentadora, Emma García, los nombres que había escogido para su primer bebé. "Nicolás me gusta, pero... Tadeo si es niño y Lola y Ginebra, también me gustan".

Ahora, la tertuliana de Telecinco ha dejado sin palabras a todo el mundo tras compartir en su cuenta de Instagram una reveladora imagen. Y es que todo apunta a que un nuevo bebé ha llegado a la familia.

Carmen Borrego muestra las pruebas

Carmen Borrego no ha tenido ningún problema en mostrar la prueba definitiva sobre la llegada del nuevo bebé de la casa. Y, aunque tan solo se trata de una tierna fotografía, las redes sociales no han tardado en incendiarse.

Este domingo 9 de octubre, la tertuliana acudió a su cuenta de Instagram para mostrar una imagen de lo más sorprendente. Y es que, después de desmentir todos los rumores de embarazo que han rodeado a su familia, la hermana de Terelu Campos apareció posando con un precioso bebé.

| Mediaset

En la instantánea podemos ver a Carmen Borrego disfrutando de un plan dominguero mientras sostiene en sus brazos a un niño de apenas un año de edad.

Como era de esperar, las reacciones entre sus followers no trataron en aparecer y muchos de ellos se preguntaron si alguno de sus hijos había dado el paso de convertirse en papá.

"¿Es tu nieto, Carmen?", le preguntó una usuaria de esta red social. "¡No! Ya me gustaría, es la nieta de una amiga", le respondió Carmen Borrego a su seguidora, quien no tardó en mostrar sus mayores deseos. "Tú como yo, con ganas de nieto o nieta. A mí también me gustaría".

Y, aunque muchos felicitaron a la televisiva por la ternura que desprende la imagen, otros decidieron atacarla directamente. "¿Sacas a un menor que no es tuyo en Instagram?", le recriminaron.

| Instagram: @carmenborregocampos

"Saca al niño por Instagram es porque tendrá permiso de la madre. Yo tengo mi bisnieta y le pedí permiso para poderla sacar en el Facebook. Si me hubiera dicho que no, pues no la hubiera sacado", le defendió otra de sus grandes seguidoras.

A pesar de que la gran mayoría fueron mensajes de felicitación, Carmen Borrego también recibió algún que otro duro golpe. "Pobrecito bebé. Si supiera qué clase de persona es la que lo tiene en sus brazos, saldría corriendo", le atacó con dureza una persona.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

"Esta vividora está sacando un bebé en las redes. No tienes vergüenza, borrega", apuntó otro, haciendo un juego de palabras con su propio nombre.