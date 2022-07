Carmen Borrego tiene miedo del divorcio porque no consigue lo que más desea

Carmen Borrego disfruta de una dilatada carrera detrás de las cámaras, pero delante no tiene tanta experiencia y comete errores. Lo último que ha hecho es anunciar la crisis personal que estaba atravesando su antigua amiga Ana María Aldón. El problema es que la mujer del torero se siente decepcionada porque no quería que la noticia saliera a la luz.

Carmen Borrego es consciente de los rumores y sabe que hay muchos periodistas que aseguran que el divorcio de Ana María es un hecho. Ella tiene miedo porque sabe que la diseñadora es más sensible de lo que parece y encima no logra lo que más desea. Lleva un tiempo intentando ponerse en contacto con ella, pero Aldón no descuelga el teléfono porque está dolida.

Carmen habló con el representante de la andaluza, fue él quien le dio autorización para contar la historia en el plató de Sálvame. La hija de María Teresa Campos alzó la voz para denunciar públicamente el malestar que sentía Ana María con su familia. Sin embargo, ella no quería que nada de esto se supiera, por eso está tan molesta con Borrego.

Carmen ha aclarado que lo único que ha hecho ha sido ayudar a su compañera porque en el pasado disfrutaban de una conexión estupenda. “Yo he hecho las cosas como las he sentido, he tenido una muy buena relación con ella. Ahora mismo no tengo ninguna, porque la llamo y no me coge”, comenta visiblemente molesta.

Borrego desea ponerse en contacto con la esposa de Ortega Cano para saber qué hay de cierto en todo lo que se está contando. Cada vez son más los que aseguran que está a punto de divorciarse del torero, aunque los protagonistas no se han pronunciado. La familia de la diseñadora ha hablado con Viva la Vida para pedir respeto porque la situación es muy compleja.

Carmen Borrego está dolida por lo sucedido

Carmen ha intentado ayudar a Ana María, de hecho estuvo a punto de desplazarse hasta su domicilio porque estaba muy preocupada. Cuando logró hablar con ella por teléfono la tertuliana no dejaba de llorar y reconoció que estaba en una situación límite. Sin embargo, ha logrado recuperarse y ahora no quiere saber nada de los amigos que han filtrado información.

Borrego se ha convertido en uno de los rostros más importantes de Sálvame, por eso cada vez tiene más presencia dentro del programa. Tiene mucha experiencia dentro del mundo del espectáculo, solamente le hace falta empatizar más con la audiencia. Poco a poco se va ganando el cariño del público porque ha demostrado que está en televisión gracias a su talento.

La hermana de Terelu Campos tiene información suficiente para asegurar que José Ortega Cano ha estado a punto de perder a su esposa. Supuestamente la situación está más tranquila, de hecho Aldón va a dar explicaciones en un programa de televisión. Toñi Moreno ha conseguido lo que Borrego tanto desea: entrevistarla y saber la verdad de la separación.

Carmen Borrego se desentiende del problema

Carmen le ha tendido la mano a Ana María, su antigua compañera de Viva la Vida, pero ella no ha recogido el guante. No sabe qué más hacer, así que ha pensado que lo más inteligente es retirarse de la batalla. Cuando intenta hablar con la diseñadora no lo consigue y no va a seguir intentándolo.

Borrego está en una situación delicada porque no tiene un buen concepto de José Ortega Cano. Parte del público piensa que sus informaciones están viciadas porque el torero tiene mala relación con su adorada Rociíto. La colaboradora promete que todo lo que ha trasmitido lo ha hecho desde la más estricta objetividad.