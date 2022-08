Carmen Borrego se harta y confiesa por qué ha leído el testamento antes de tiempo

Desde que Carmen Borrego volvió a colaborar en Sálvame, ha demostrado ser una de las tertulianas con más noticias que anunciar. Asimismo se ha probado en más de una ocasión. Justamente, la semana pasada fue ella quien dio un bombazo en directo en el mencionado espacio.

"Ana María se habría enterado de que Ortega Cano va a poner la casa en la que viven a nombre de Gloria Camila", revelaba. Como era de esperar, los tertulianos del programa de Telecinco se quedaron estupefactos porque eso significaba el motivo del porqué la diseñadora habría huido a Costaballena.

Además, también dio a entender que a la madre de Gema Aldón le "preocupaba el futuro de su hijo" respecto a la decisión que había tomado su marido.

No obstante, hace unos días, estas habladurías fueron desmentidas por la hijastra de Ana María en el nuevo programa donde ejerce de colaboradora, Ya es verano. Fue allí donde se mostró dura con la hermana de Terelu Campos y dio su testimonio.

Eso sí, a Carmen Borrego no le hizo nada de gracia que la influencer negara su información porque ella está segura que es verídica. Por esta razón, no dudó en hablar alto y claro en directo en Sálvame.

Carmen Borrego se defiende del ataque

Como cercana a Ana María, Carmen Borrego conoce algunos detalles de la situación matrimonial y familiares por las que está atravesando su amiga. Es preciso recordar que fue la misma colaboradora quien dijo que la diseñadora le había confesado que "no podía más".

"Me dice: 'en mi casa tengo que pedir permiso para todo'. 'En mi casa manda más Marina que yo, en mi casa manda más Gloria Camila que yo'", explicaba Carmen Borrego hace un mes. De hecho, estas declaraciones las pronunció la hermana de Terelu Campos un día después de la polémica intervención de José Ortega Cano en el formato de Ya son las ocho.

Semanas después, esta situación se volvía a vivir en Sálvame, cuando asumió que la vivienda matrimonial estaba a nombre de la hija de Ortega Cano. La joven, en Ya es verano, quiso dejar claro este asunto.

“No existe ninguna cosa a mi nombre, no me ha puesto ninguna casa. Me parece feo que saquen ese tema a relucir", empezaba diciendo.

"Me parece feo que hablen de herencia de alguien que, ojalá, nos quede muchísimos años más y que sigue viviendo la vida. Si lo hiciese está en todo su derecho de hacer lo que le dé la gana", admitía.

No obstante, en el día de ayer 2 de agosto, Carmen Borrego se mantenía en sus trece al seguir creyendo dicha información. "Es Aldón la que me da esta información. Lo que le preocupa son los movimientos que estaba haciendo Ortega Cano. En ningún momento salió de mi boca la palabra testamento", explicaba contundentemente.

Lo cierto es que la palabra "testamento" puso el grito en el cielo a Gloria Camila y al resto de la familia Ortega Cano. Eso sí, María Patiño quiso dejar bastante claro quién fue el responsable de pronunciar ese término e incluso no tuvo ningún temor en señalarlo.

En efecto, Kiko Matamoros fue el único colaborador que habló de testamento y no Carmen Borrego como aseguraba la joven. “Esto es algo que Ana María no solo le ha contado a Carmen Borrego, por lo menos a ocho compañeros. Si alguien ha mentido en todo esto es Ana María Aldón”, aclaraba.

Kiko Hernández lanza un duro dardo a la mujer de Ortega Cano

De manera que Carmen Borrego se ha sentido aliviada al ser apoyada por sus compañeros. Eso sí, Ana María no ha salido tan bien parada porque se ha ganado las críticas tanto de Kiko Matamoros como de Kiko Hernández.

Asimismo, ambos afirman que la diseñadora estaría jugando sucio al extender información a diferentes compañeros de televisión para crear una mala imagen de Ortega Cano.

"Si se lo ha contado a todo el mundo esta información, a mí Aldón me parece muy cobarde", decía Kiko Hernández. "Está dinamitando el matrimonio para que todo el mundo vea a Ortega Cano como un ogro, un villano".

"Cada día entiendo menos a Ana María. Coge la maleta, ten valentía y vete, pero no vayas poniendo a tu pareja a parir", decía el tertuliano. Por tanto, Carmen Borrego ha sido testigo de cómo algunos de sus compañeros de programa han arremetido duramente contra su amiga.

Solo el tiempo dirá si finalmente esta información propagada por la misma diseñadora es verídica o si resulta un falso rumor.