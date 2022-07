La hija de Carmen Borrego confirma que los rumores de su madre son ciertos

Carmen Borrego es uno de los personajes públicos más polémicos del mundo de la televisión. Y no es para menos porque forma parte de una de las familias más mediáticas de este país, el clan Campos.

Lo cierto es que, en un inicio, la hermana pequeña de Terelu siempre se mantenía bajo la sombra de sus familiares. No obstante, en los últimos años, ha cambiado su papel y ha pasado a ser una colaboradora imprescindible en los programas de televisión.

De alguna manera u otra siempre tiene que prestar declaración por alguna polémica que surge dentro de su familia. Por esta razón, sus intervenciones en los espacios de Telecinco son una verdadera ayuda porque puede arrojar a la luz nuevos datos sobre uno de los clanes más destacados en televisión.

Además, su carisma y talento para protagonizar momentos divertidos son la clave para que los espectadores la tengan en alta estima. Incluso, utiliza el mote que le puso su examigo Kiko Hernández, 'Potota', que ahora le hace gracia y lo ha aceptado a regañadientes.

Como era de esperar, en el día de ayer, 13 de junio, Carmen Borrego dio de que hablar por un momento que protagonizó bastante íntimo junto a sus compañeros del espacio.

Carmen Borrego vuelve a estar en el punto de mira

Carmen Borrego se dio a conocer públicamente a raíz de la fama de su madre, María Teresa Campos. La periodista fue una de las grandes profesionales en los 80 y, a partir de ese año, su carrera televisiva fue viento en popa.

Su talento delante de los medios destacó desde el primer momento y, como consecuencia de ello, los periodistas no tardaron en centrarse, sobre todo, en su vida privada. Asimismo, unas jovencísimas Terelu y Carmen daban sus primeros pasos en la pequeña pantalla.

Hasta ahora, la hermana pequeña de las Campos se ha labrado su propio camino en los medios y ha ejercido en varias ocasiones de colaboradora. Sus últimas intervenciones han sido en Viva la vida y, actualmente, se encuentra, de nuevo, en Sálvame.

Justamente, en este último espacio, se ha visto el lado más divertido de Carmen Borrego. Una faceta suya de la que muy pocos conocían y que ha conseguido que la hija de María Teresa se convierta en una tertuliana esencial.

Como era de esperar, el día de ayer no fue la excepción. Lo cierto es que la hermana de Terelu Campos se aventuró a participar en un micro reality show que ha organizado el programa. Y es que Sálvame decidía instalar tres tiendas de campaña para que los colaboradores pasaran la noche juntos.

Pero no solo tenían que intentar conciliar el sueño, sino que también estaban obligados a hacer vida en común, como cocinar juntos e, incluso, aventurarse a ducharse frente a las cámaras.

La hermana de Terelu acepta una extremada propuesta

Desde luego, a excepción de Carmen Borrego y Rafa Mora, el resto de colaboradores tuvieron la mala suerte de tocarles las peores carpas para compartir, dado que apenas contaban con comodidad.

No obstante, la tía de Alejandra Rubio no se podía quejar porque, justamente, pudo disfrutar de la mejor tienda, la de lujo. Pero, cuando todo parecía estar en orden, dos colaboradores querían quitarles el puesto a Carmen y a Rafa con un sorprendente reto. Sin duda, una prueba de la que se tuvo que sumar la tertuliana con el objetivo de no perder su prestigiosa posición.

En la tarde de ayer, Sálvame lanzó un desafío a los colaboradores que se habían prestado para participar en dicho micro reality. Asimismo, Miguel Frigenti y Alonso Caparrós no dudaban en ser los primeros en probar las duchas portátiles.

Los tertulianos, quienes se pensaban que iban a cambiar de tienda, no lo pensaron dos veces en ducharse frente las cámaras. Sin embargo, lejos de permitirles esta victoria, Carmen Borrego se sumaba al reto para intentar mantener su privilegiado puesto.

La cuestión es que si la hermana de Terelu y Rafa Mora decidían también protagonizar este gran momento, automáticamente los otros dos colaboradores perdían la prueba sin ninguna oportunidad más. Asimismo, la tía de Alejandra Rubio se refrescaba solo el cuerpo sin mojarse el pelo.

Por esta razón, Alonso Caparrós opinó que "no vale", pero Mora no tardó en defenderla al decir que "nadie ha dicho que se tenga que mojar el pelo". Sin duda, fueron los únicos en poner remedio a la ola de calor, dado que los demás se estaban encargando de montar las tiendas.

Carmen Borrego se alía con su enemigo

Lo cierto es que a todo el mundo le sorprendió que fuera precisamente Rafa Mora quien defendiera a Carmen Borrego. "Y es que ambos mantienen una difícil relación porque han protagonizado varios enfrentamientos en directo.

El último fue tan solo unas semanas atrás. Sálvame anunció en directo que la segunda gala del Sálvame Mediafest iba a contar con la actuación de la colaboradora con King África. La noticia, que fue bien recibida, no tardó en sumar una dura crítica por parte del tertuliano y que provocó que la hermana de Terelu estallara contra él.

"Qué grande el programa ha buscado la horma de su zapato, para que Carmen no haya que casi ni caracterizarla", decía. "El otro día tuviste la cara dura de decir que tú nunca te metías con el físico de nadie. Lo estás haciendo".

No obstante, todo resultó ser un malentendido y reinó, nuevamente, la calma entre ellos. Desde luego, es notorio el buen rollo que hay entre los colaboradores porque no han dudado en apoyarse y llevar la fiesta en paz.