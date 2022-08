Carmen Borrego llora al descubrir que la herencia de su madre no es como pensaba

Carmen Borrego lleva bastante tiempo trabajando en televisión y ha demostrado con creces que está preparada para cualquier reto. Sin embargo, los apellidos pesan mucho y todavía hay compañeros que piensan que trabaja en Telecinco gracias a su familia. María Teresa Campos es la mejor comunicadora que ha habido en España, la que más dinero ganaba, y eso genera envida.

Carmen Borrego ha desarrollado gran parte de su trayectoria detrás de las cámaras, ha dirigido programas que pasarán a la historia de la televisión. No tiene que demostrarle nada a nadie, pero sus rivales le exigen pruebas para demostrar su valía profesional. Recientemente se ha dado por vencida y ha abandonado el plató de Sálvame llorando, un llanto que nadie ha podido controlar.

Carmen ha tenido una acalorada discusión con Rafa Mora, quien le ha recordado que está en Telecinco gracias al poder de su familia. Le ha dicho claramente que le han dado una oportunidad en Sálvame porque es hija de María Teresa y ella no se ha callado. “Estoy hasta las narices de que digas eso, entérate de quién soy yo y de lo que llevo haciendo toda mi vida, imbécil”.

Carmen pensaba que todo el mundo respetaba a su madre y que iba a heredar todos sus aliados, pero no ha sido así. No son pocos los que arremeten contra ella simplemente por llevar el apellido Campos porque la herencia de Teresa no es como parece. Es una grande dentro del mundo de la comunicación y eso hace que ciertas personas se revolucionen.

Borrego creía que trabajar delante de los focos era más sencillo, por eso aceptó el reto cuando dejó de dirigir programas de televisión. Siempre ha dicho que le encantaría volver a su antiguo oficio, pues no se siente cómoda dando explicaciones. Ha heredado el talento de María Teresa, pero también la envidia que generaba la comunicadora dentro y fuera de los platós.

Carmen Borrego ha estado a punto de renunciar

Carmen sabe que trabajar en el programa de Jorge Javier Vázquez es más duro de lo que parece, de hecho ha abandonado varias veces. Después de discutir con Rafa Mora ha hecho un amago de salir del plató, quería volver a casa para descansar. Pero antes le ha mandado un mensaje para recordarle que él no es el único que sabe entretener al público.

Borrego le ha pedido disculpas por haberle insultado, aunque le ha recordado que no le consentirá más faltas de respeto. “Lo siento por insultarte, pero estoy harta de ti. El único que se merece estar aquí eres tú, pues quédate tú”, comentaba visiblemente molesta.

La hermana de Terelu no ha podido controlar las lágrimas, pues lleva demasiado tiempo justificando su presencia en televisión. Tiene a sus espaldas una carrera brillante, no debería hacer falta que pida excusas por ser hija de María Teresa Campos.

La colaboradora se siente muy orgullosa de su familia, pero no esperaba que recibir la herencia mediática de la matriarca fuera tan duro. Esta discusión ha ganado mucho peso en las redes sociales y el público se ha posicionado en contra del valenciano.

Carmen Borrego ha impuesto unas normas muy claras

Carmen ha estado lejos de Sálvame durante bastantes meses porque, según ella, tenía miedo de algunos colaboradores. No se sentía cómoda trabajando con ellos y se marchó a otro programa, pero ha vuelto con más fuerza que nunca. No está dispuesta a abandonar de nuevo su puesto, aunque tampoco consiente que pasen por encima de ella.

Borrego cuenta con el apoyo de gran parte de sus compañeros, pues ha demostrado que su seriedad tan solo es una fachada. Realmente es una mujer bastante sensible, le afecta lo que digan de ella e intenta protegerse. Por eso quiere que respeten su sitio en Telecinco, no es cierto que esté en la cadena gracias al poder de las Campos.