Carmen Borrego sabe que no responde a sus llamadas porque el matrimonio está roto

Carmen Borrego se ha convertido en uno de los rostros más influyentes de Sálvame, por eso su presencia en plató tiene tanto peso. Fue una de las primeras colaboradoras en hablar claro de la crisis matrimonial de Ana María Aldón y el torero. Desveló que la diseñadora no se sentía bien respetada dentro del domicilio familiar porque todos mandaban más que ella.

Carmen Borrego situó a la andaluza en el punto de mira, pero lo hizo sin mala intención, simplemente quería ayudarla. En el pasado fueron amigas porque trabajaron juntas en Viva la Vida, por eso Borrego ha informado con tanta prudencia. Se ha puesto en contacto con ella, pero no consigue que responda a sus llamadas y acaba de comprender el motivo.

Carmen, gracias a una información que Kike Calleja ha dado en Sálvame, ha comprendido que el matrimonio está completamente roto. Ana María supuestamente está preparando una exclusiva, al menos eso es lo que cuenta el citado reportero. No puede hablar con ningún tertuliano porque su entrevista perdería valor y ahora necesita el dinero más que nunca.

Carmen maneja muy buenos datos y tiene la misma información que los pesos pesados de la cadena, como por ejemplo Kiko Matamoros. Ambos creen que Aldón ha conseguido el testamento de Ortega Cano y se ha dado cuenta de lo que pasará en un futuro. La gran beneficiada es Gloria Camila y ella queda en un segundo lugar, por eso quiere tener su propio patrimonio.

Borrego está molesta porque le ha puesto mensajes a su antigua amiga y ella no le ha respondido, parece no confiar en su discreción. Entiende que la situación sea crítica y que quiera proteger la supuesta exclusiva, pero no considera justo el trato que está recibiendo. No entiende la indiferencia de Ana María, pues en el pasado formaban un binomio inseparable.

Carmen Borrego confiesa que está decepcionada

Carmen cada vez tiene más claro que los rumores son ciertos: la diseñadora está cerca de ser una mujer soltera. Según cuentan en Telecinco, quiere anunciarlo a los cuatro vientos a cambio de dinero, pero este dato no está confirmado por la protagonista. Kike Calleja asegura que la familia está al tanto de lo sucedido porque la ruptura no tiene remedio.

Borrego ha explicado que le envió un mensaje a Ana María antes de que Gema Aldón se sentara en Viernes Deluxe. Le prometió que iba a ayudar a la joven y le dedicó unas palabras muy emotivas, pero no obtuvo respuesta. “Sé que lo estaba pasando mal y le mandé un mensaje cariñoso, pero ni gracias, anda y que te vayan dando”, comenta la colaboradora molesta.

La hermana de Terelu Campos no ha escondido su malestar: no entiende por qué su antigua compañera le hace el vacío. Hay quien dice que Aldón está molesta porque fue ella la que desveló que no se sentía cómoda en la casa del maestro. Sin embargo, Borrego pidió permiso antes de sacar este dato a la luz, pues sabía que era bastante comprometido.

Carmen Borrego quiere proteger a los menores

Carmen ha pasado por una situación similar y sabe que los divorcios son complicados, por eso quiere proteger a los pequeños de la casa. Su intención es que el hijo menor de Ortega Cano sufra lo menos posible, pero nadie le está agradeciendo su esfuerzo. Terelu Campos se ha solidarizado con su hermana y ha dejado claro que la situación es injusta.

Borrego, gracias a la reacción de Ana María, ha confirmado que la relación matrimonial está rota. Ha intentado ayudar y no le han dejado, así que lo único que le queda es seguir haciendo su trabajo. Debe informar objetivamente, sin tener en cuenta que en el pasado fue íntima amiga de la protagonista de la noticia.