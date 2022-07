Carmen Borrego deja de dormir con su marido y siente rabia por lo que ha pasado

En el día de ayer, 14 de julio, Carmen Borrego se convertía, nuevamente, en una de las protagonistas de Sálvame. Y es que la colaboradora del espacio ha protagonizado un fuerte enfrentamiento con un tertuliano que ha hecho saltar todas las alarmas.

Lo cierto es que la hermana de Terelu se prestaba a colaborar en la acampada de Sálvame con motivo del Mediafest. Todo parecía indicar que la noche iba a estar de lo más calmada, al menos para la colaboradora, que contaba con el mayor privilegio de todos los tertulianos participantes.

Y es que la hija de María Teresa Campos y Rafa Mora eran los afortunados en contar con la tienda de campaña más lujosa de las tres que había en total. Sin duda, Carmen no tenía nada por lo que temer, salvo el hecho de que uno de sus enemigos iba a dormir a su lado.

Todo el mundo es consciente de los continuos rifirrafes que hay entre Rafa Mora y la hermana de Terelu. No obstante, todo apuntaba que ayer iban a mantener la fiesta en paz y a disfrutar de la velada.

A pesar de hacer las paces con su detractor número uno, la colaboradora no se libró de pelearse con un tertuliano. No cabe duda de que ambos protagonizaron una de las peleas más fuertes de toda la acampada.

Carmen Borrego vivió su peor noche en el Mediafest

Lo que parecía que iba a ser una noche inolvidable para Carmen Borrego, se ha acabado convirtiendo en una auténtica pesadilla. La colaboradora empezaba fuerte el día de la acampada sumándose a un íntimo reto junto a otros de sus compañeros.

La cuestión es que Miguel Frigenti y Alonso Caparrós eran los primeros en probar las famosas duchas portátiles. Asimismo, los tertulianos se sumaban al reto de protagonizar este momento tan íntimo frente a las cámaras con el propósito de arrebatarles los puestos a la hermana de Terelu y a Rafa Mora.

| GTRES

No obstante, la hermana de Terelu decidía parar los pies a sus compañeros y sumarse a la prueba. El trato era que si la madre de José María se apuntaba al desafío, no perdería su lugar privilegiado por mucho que los otros dos se ducharan delante de las cámaras.

Pero ni a Miguel ni a Alonso les sirvió la actuación de su compañera, dado que denunciaban que no se había mojado el pelo. Sin embargo, Rafa Mora no tardó en defenderla al decir que "nadie ha dicho que se tenga que mojar el pelo".

Asimismo, la colaboradora se salía con la suya y podía dormir tranquila, al menos eso era lo que pensaba. Un tertuliano, que parecía que tenía guardado un gran rencor hacia ella, decidió arruinarle la noche.

La hermana de Terelu Campos recibe un duro revés en la acampada

En un abrir y cerrar de ojos, la felicidad de Carmen Borrego se esfumó cuando vio que su colchón había sufrido un gran inconveniente. "Alguien con muy mala uva y muy poca gracia lo roció con todo lo que encontró y se lo dejó empapado y con un olor insoportable", avanzaba Terelu.

"Se supone que venimos a pasárnoslo bien y ya te ponen el colchón lleno de porquería. No sé si es pis, si es zumo, me da lo mismo", decía la hermana de Terelu visiblemente decepcionada.

"Estaba claro que... Pues he firmado una cláusula que me voy cuando me salga del co***. Si empezamos así, yo a esto no vengo, no vengo ni a que me maltraten ni a que me den por el c***", aclaraba tajantemente.

Lo cierto es que sus compañeros ya tenían claro quién era el responsable de ello: Pipi Estrada. Sin embargo, la hija de María Teresa Campos defendió a su compañero frente a dichas acusaciones. Aun así, los colaboradores no parecían estar muy convencidos, razón por la que le preguntaron directamente al acusado.

"Rotundamente no", decía contundente el ex de Terelu. Pero, unos minutos después se resolvía el asunto porque un desconocido, que pilló in fraganti al culpable en cuestión, le dio el chivatazo a la colaboradora.

Telecinco

"Qué pena, por una vez que he dado la cara por el señor Estrada... Lo han visto. Chico, haberte escondido, te han visto detrás de esa furgoneta", comentaba enfadada.

"La verdad os hará libres", respondía él. "¿Y lo dices tú, que no has dicho una verdad en tu vida?", se defendía ella. Lejos de acabar la polémica, el colaborador afirmó que "la que más ha mentido a su madre ha sido ella".

Sin duda, unas palabras que no sentaron nada bien a la tertuliana que lo amenazaba con "calladito con mi madre". "¿Yo a mi madre? Pero tú eres retrasado". A partir de ese momento, Pipi, molesto de verdad, comunicaba una noticia que resultó ser un duro golpe para Carmen.

Carmen Borrego teme que llegue la denuncia

El ex de Terelu Campos daba un golpe sobre la mesa al decir que "esa palabra no se puede decir en televisión", decía refiriéndose al insulto que le había dedicado Carmen. "Te pongo una demanda, eh. Sí, sí, es demandable, y a lo mejor ahora el que cobra soy yo".

"Hasta que no salgan las pruebas, yo no tengo nada que ver con esta historia. Me estoy enfadando", decía Pipi Estrada. "Te voy a demandar, no claro si tú me demandas yo te demando, nos podemos pasar la noche demandando", decía entre risas.

Lo cierto es que ambos empezaron a reírse ante la mirada expectante de Rafa Mora que hacía hincapié al buen rollo que había entre ellos. No cabe duda de que quizás se han percatado de que se han pasado de la raya. Un motivo por el que han decidido acabar la noche en paz con bromas de por medio.

No obstante, cabe la posibilidad de que todo sea una faceta y de verdad interpongan una denuncia, respectivamente. De momento, habrá que esperar si estas amenazas se convierten en realidad o si, finalmente, resultan ser una farsa.