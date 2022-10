Carmen Borrego desvela el secreto de su primer nieto y se busca un gran problema

¡Bombazo! Carmen Borrego ha anunciado que va a ser abuela por primera vez. Evidentemente, esta gran noticia no la ha podido comunicar de otra manera sino lanzando una exclusiva a través de su revista de confianza: Lecturas.

"Mi hijo se ha ganado el cielo", es la frase que se podía leer en la portada. Ya el pasado mes de mayo el clan Campos aparecieron en primer plano en este mencionado medio con motivo del casamiento del hijo de la colaboradora, José María Almoguera, con Paola Olmedo. "Mi hijo ha encontrado en Paola la mujer de su vida, es estupenda", dijo en su momento.

Eso sí, esta excelente noticia para una de las familias más mediáticas de nuestro país llega en muy mal momento para todos sus miembros. Y es que hace unos días, se filtraron unos audios muy comprometedores de la nuera de Carmen Borrego poniendo verde a todos y cada uno de los familiares de su marido.

Carmen Borrego será abuela

Sin duda alguna, esta noticia ha supuesto una gran felicidad para la familia Campos, sobre todo para Carmen Borrego, que se convertirá en abuela primeriza el próximo año. Tal y como ella misma ha confesado en Lecturas, siente unas enormes ganas de ejercer de abuela.

Además, la colaboradora no dudó en explicar cómo se enteró de que su hijo y su nuera estaban esperando su primer hijo juntos. José María Almoguera le entregó a su madre una caja en la que dentro había una prueba de embarazo y un chupete.

"Cuando me dieron la noticia salí corriendo a la cocina y me puse a llorar como una auténtica loca. No podía dejar de llorar", contaba. Desde luego, cuando se celebró el pasado mes de mayo el enlace matrimonial de su hijo, Carmen Borrego confesó para la misma mencionada revista que estaba deseando tener un nieto.

Y así ha sido porque Paola Olmedo ha podido cumplir los deseos de su suegra. En el caso del nieto más discreto de María Teresa Campos será su primer hijo, mientras que para la argentina se tratará de su tercer retoño, frutos de una relación anterior.

A pesar de que todo apunta a que Carmen Borrego , lo cierto es que Jorge Javier Vázquez ha señalado que la tertuliana sintió todo lo contrario.

"Carmen Borrego está en su casa cabreada (....) porque ella dice que nunca jamás ha pronunciado esa frase", revelaba el presentador en Sálvame. No obstante, el de Badalona asegura que existen pruebas de que Carmen Borrego miente. "La revista está en pie de guerra porque ha revisado los audios y Carmen Borrego ha pronunciado esa frase", decía.

Lo cierto es que quizás la misma hermana de Terelu Campos se arrepintió de haber pronunciado esa frase por los audios de su nuera que acaban de ver la luz. En los mensajes en cuestión se podían escuchar las voces de Olmedo y su madre, Katy, tachando a las Campos de "altivas", además de otras ofensas.

"Yo me imagino que, si ya ganas dinero te acostumbras. Se echan mierda y cobran de eso, cuanto más mie*** echen del otro y la consigan pues ellos más posición", se le escuchaba decir a la nuera de Carmen Borrego.

Los polémicos audios de la nuera de Carmen Borrego

Carmen Borrego, al escuchar todas las críticas de Olmedo a su familia, se negó a entrar en una polémica familiar por el bien de su hijo. Eso sí, aclaraba lo siguiente. "Me vas a perdonar, Paola, pero eres tonta", decía.

Y es que según la hija de María Teresa Campos, su nuera jamás debería haberse prestado a que le sonsacaran información para contar detalles privados de la familia. "Paola no ha tenido relación real con mi familia, ni con Terelu ni con Alejandra. Juzgar a una persona sin conocerla me parece terrible", explicaba.

Por otro lado, también quiso enviar un recadito a su consuegra, Katy. "En mi vida tiene que estar mi hijo, por supuesto, y tiene que estar mi nuera, pero no la suegra de mi hijo", zanjaba.

