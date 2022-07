Carmen Borrego descubre quién controla a su madre después de los problemas de salud

Carmen Borrego está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera porque en Telecinco se han dado cuenta de su valía profesional. Esto implica que puede pasar menos tiempo con su familia y hay personas que necesitan su ayuda, por ejemplo su madre. María Teresa Campos está perfectamente, pero no puede pasar mucho tiempo sola y sus hijas deben estar pendientes de ella.

Carmen Borrego nunca ha desatendido a su madre, aunque en los últimos tiempos es Terelu quien se ha hecho cargo de ciertas situaciones. La revista Diez Minutos ha publicado unas imágenes de María Teresa Campos con la madre de Alejandra Rubio en Málaga. Comienzan las vacaciones y la presentadora no puede viajar sola, pero Borrego no ha podido acompañarla.

Carmen estaría encantada de compartir más tiempo con la matriarca, pero su hermana se ha quedado con todo. Terelu no tiene ningún compromiso sentimental, así que puede encargarse de las tareas de María Teresa con más frecuencia. Es cierto que ella también tiene asuntos laborales pendientes, pero siempre encuentra un hueco para la comunicadora.

Carmen sabe mejor que nadie que María Teresa padece ciertos problemas, a pesar de que los médicos tiene la situación controlada. La revista Diez Minutos aseguran que las hermanas Campos están preocupadas por ella, por eso le dedican tanta atención. Últimamente Borrego no tiene tanta disponibilidad, pero tiene el teléfono activo continuamente.

“La veo muy bajita anímicamente”, comentó Terelu sobre su madre en Mi casa es la tuya. La matriarca reconoció que estaba teniendo problemas para gestionar la situación, pues quiere seguir trabajando porque es una mujer activa. “Soy mayor, pero eso no quiere decir que sea tonta, no quiere decir que de la noche a la mañana cumplas un numerito y no valgas para nada”.

Terelu controla a María Teresa, pero en el buen sentido de la palabra. Está pendiente de sus necesidades, le hace compañía y está pendiente de sus citas médicas.

Carmen Borrego, obligada a quedarse en Madrid

Carmen ha crecido en Málaga, adora la ciudad y siempre que puede la visita para reencontrarse con sus seres queridos. Este verano será diferente porque se ha convertido en la estrella de Sálvame y no tiene demasiado tiempo libre. Su hermana se ha quedado con todo: con las vacaciones, con el cuidado de su madre y con los amigos de la familia.

Borrego está muy agradecida, sabe que Terelu cuida de María Teresa con gusto y que la presentadora está en buenas manos. Las Campos han tenido muchos problemas, pero han sabido frenar a tiempo y actualmente todo está solucionado. La complicidad que tienen las hermanas traspasa la pequeña pantalla y eso es algo que el presentador adora.

La madre de Alejandra Rubio asumió los límites de la salud de María Teresa en Mi casa es la tuya y lo hizo de una forma muy natural. Explicó que la pandemia le había afectado, “le ha cogido miedo a salir y no salir, no andar y no moverse le ha afectado”. Afortunadamente los especialistas han actuado a tiempo y la comunicadora se encuentra más fuerte que nunca.

Carmen Borrego se ha rodeado de un buen entorno

Carmen tiene poco tiempo libre, pues ser una estrella de la pequeña pantalla es muy duro, pero sabe cómo y con quién aprovecharlo. Está casada con José Carlos, un hombre que se ha convertido en el pilar de su familia. Todas las Campos le piden ayuda cuando lo necesitan y él siempre está dispuesto a colaborar.

Borrego está muy orgullosa porque su hijo se ha casado con una joven empresaria llamada Paola Olmedo. Está deseando que la pareja se anime a tener un bebé, pues quiere abrazar a su primer nieto cuanto antes. Este niño sería una gran alegría para María Teresa porque ella siempre ha sentido pasión por los pequeños de la casa.