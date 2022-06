Carmen Borrego confiesa la gravedad de la crisis y señala a la otra mujer

Carmen Borrego se ha dado cuenta de que ya no tiene nada que perder y ha alzado la voz para contar lo que está sucediendo. Ha aprovechado su presencia en Sálvame para denunciar la crisis personal que está atravesando su amiga Ana María Aldón.

Borrego no ha perdido el tiempo y ha señalado a la mujer que está detrás del dolor: Gloria Camila.

Carmen Borrego ha dado la cara por Ana María, pues considera que se ha convertido en la gran víctima de la batalla familiar. José Ortega Cano le ha prohibido hablar de él en los platós de televisión, pero lo cierto es que a ella no le hace falta aprovecharse de la fama de nadie.

Borrego, que entiende mucho de corazón, asegura que la andaluza es un personaje completamente independiente.

| Telecinco

Carmen está preocupada por su amiga, pues en el pasado padeció un problema de salud que le puso en peligro. No quiere que nada le desestabilice, por eso es tan importante que Gloria Camila deje de lanzar ciertos ataques. La hija de María Teresa Campos ha asegurado que la situación es extremadamente delicada y que hay mucho en juego.

“Ana es una persona que ha estado en tratamiento, que lo ha pasado muy mal y que poco a poco ha ido saliendo a flote. Todo lo que está pasando ahora le está llevando a un estado en el que se encuentra ahora”, explica Borrego en Sálvame. Asegura que Aldón está atravesando una crisis personal que podría generar unas consecuencias tremendas.

Carmen ha recibido un aviso de alguien que conoce a la mujer de José Ortega Cano, una persona que sabe la gravedad de la situación. “A mí me ha llamado una persona y me dice: «Te pido que llames a Ana María porque estoy muy preocupado». Le pregunto qué ha pasado y esa persona me dice: «Se ha venido abajo, está muy mal y estoy preocupado de lo mal que está»”.

Carmen Borrego confiesa que está preocupada

Carmen ha defendido a su antigua compañera de Viva la Vida porque piensa que no se merece el trato que está recibiendo. Ana María Aldón ha confirmado que no se siente cómoda en su vivienda familiar, no termina de encajar. “Tengo que pedir permiso para todo, en mi casa manda más Marina, la asistenta, que yo”, ha declarado la andaluza.

| Mediaset

Borrego comprende que Gloria Camila desconfiara de su madrastra hace unos años, pero el tiempo ha demostrado que tiene buenas intenciones. No tiene sentido que le siga poniendo a prueba y está tan enamorada de Ortega Cano que no quiere divorciarse.

Asegura que el conflicto no es amoroso y que el torero no es responsable de lo que ha sucedido.

“Estoy muy preocupada por las condiciones en las que está Ana María, está muy mal. Ella no quiere separarse de su marido, quiere que él le dé su sitio. Me han pedido que haga esto público porque es la única forma de ayudar”, ha explicado la hija de María Teresa Campos.

Carmen Borrego destapa las lágrimas que demuestran todo

Carmen ha hablado con la mujer de José Ortega Cano, quien no ha dejado de llorar en ningún momento de la conversación. “Tenía una voz ahogada en el llanto”, desvela. “No era capaz de articular palabra y entonces empezó a sincerarse”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Borrego tiene mucha relación con Ana María porque han trabajado juntas y sabe que es una persona excelente. Ha señalado a Gloria Camila, cree que ella es la responsable del sufrimiento de su amiga y que debe pisar el freno.

Aldón ha tocado fondo, de hecho se ha marchado unos días con su familia para intentar recuperar el ánimo.