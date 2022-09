Carmen Borrego admite que el amor se está acabando y que la pelea le ha amargado

Parece que la relación de Alejandra Rubio y su novio, Carlos Agüera, no pasa por su mejor momento. A pesar de que parecía que todo marchaba a las mil maravillas entre ellos, la parejita acaba de protagonizar una gran bronca en plena calle.

La hija de Terelu Campos decidía invitar a su chico al cumpleaños de su madre, que acaba de cumplir los 57 años.

Sin embargo, algo debía suceder en la fiesta que les amargaba la velada a ambos y les llevaba a mantener una acalorada conversación.

| Telecinco

En las imágenes, se ve a Alejandra tratando de convencer a su novio de algo, mientras él parece bastante molesto y sin ganas de llegar a un entendimiento.

Ella incluso intenta acercarse y darle un abrazo, pero la respuesta de Carlos resulta ser bastante fría y distante.

Por suerte, el cabreo no llega en ningún momento a pasar más allá de un simple malentendido que seguramente arreglarían en casa.

| Europa Press

Aunque queda claro que al joven hay algo que le sentó realmente mal durante la reunión familiar, a la que María Teresa Campos no pudo asistir por motivos de salud.

Lo cierto es que tras el cabreo a Alejandra le tocaba volver sola a la fiesta, mientras que su chico prefería marcharse por su cuenta, lo que deja claro que no tenía muchas ganas de seguir allí.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Alejandra Rubio, pillada discutiendo con su novio en plena calle

Este percance en su relación llega en medio también de un mal momento profesional para la hija de Terelu, que desde la cancelación de Viva la vida se ha alejado de los platós de televisión.

"No sé si me veréis en la tele, pero he estado fenomenal, he aprendido muchísimo y espero volver. Cada día aprendiendo más porque al principio estaba mucho más tímida, me he soltado bastante pero todavía me queda mucho", reconocía hace poco.

La joven se ha llevado un gran varapalo, ya que estaba muy contenta con su puesto de colaboradora. Lamentablemente, el fin del programa también la obliga a buscarse otro camino para seguir triunfando profesionalmente.

De hecho, su madre mostraba abiertamente su preocupación por el futuro que le espera a la joven. "Los programas tienen sus ciclos, pero detrás de los programas hay muchas familias que viven de él", manifestaba.

"Todo empieza y todo acaba", añadía sobre el único trabajo fijo que ha tenido su hija hasta el momento.

Por su parte, Alejandra se ha mostrado bastante segura y tranquila respecto a lo que quiere hacer a partir de ahora.

| Telecinco

"No estoy aquí por necesidad económica, si quisiera ganar dinero haría otras cosas que me proponen y digo que no. Tengo muy claro lo que quiero y estoy muy enfocada en mi carrera, en lo que me gusta y lo que estudio", aseguraba en el Deluxe.

A sus 22 años intenta abrirse paso en el mundo de la interpretación, algo que le apasiona y en lo que lleva formándose estos últimos años.

"Estoy estudiando interpretación, es muy complicado. Hay muy poco trabajo y grandes actores que están en su casa. Yo lo voy a intentar con todas mis fuerzas", decía al respecto.

"Pero también me gusta estar aquí en televisión y en el momento que me salga algo fuera de esto pues ya veré. Estaré aquí el tiempo que la gente de aquí quiera que esté y mientras piensen que valgo y gusto, pero tengo otros planes en mi vida", apuntaba con seguridad.

"Tengo 22 años y soy muy joven, he cambiado de opinión mil veces. Entré aquí porque quería probar. Ser una Campos te abre puertas y cierra otras", comentaba sobre el famoso apellido de su familia.

"Empecé fatal y el primer día me puse a llorar y todo, pero me gustó y aquí sigo. No puedo negar que estoy aquí por pertenecer a una familia que se ha dedicado a esto toda una vida".

"Tengo amigas que han estudiado Derecho y sus padres tienen en un bufete y trabajan allí. ¿Qué pasaría si trabajase en la empresa de mi padre?", dejaba caer.