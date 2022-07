Carmen Bazán toma una dura decisión al descubrir que Jesulín ha llamado al abogado

Carmen Bazán ha sido uno de los rostros más cotizados de la crónica social y lo cierto es que sigue generando mucho interés. El problema es que ya no tiene tanta fuerza como antes, por eso ha tomado una decisión que hace años era impensable. La madre de Jesulín de Ubrique se ha retirado y no quiere saber nada de la prensa, justo en el peor momento del torero.

Carmen Bazán se ha dado cuenta de que su hijo tiene problemas, de hecho, el abogado de la familia ha tomado cartas en el asunto. El programa Socialité se ha puesto en contacto con un testigo que ha aportado un dato sorprendente: podrían denunciar al diestro. Ha saltado a la plaza de toros de Pamplona durante San Fermín y las autoridades han tomado cartas en el asunto.

Carmen desconocía el peligro del gesto que ha tenido Jesulín, pero lo cierto es que es un atrevimiento que está gravemente penado. Según cuentan en Telecinco, no solamente ha puesto en peligro su propia seguridad, también la de sus acompañantes. PACMA ha denunciado la situación y los responsables del partido aseguran que llegarán hasta el final del asunto.

Carmen Bazán sabe que su familia está atravesando un momento importante porque María José Campanario ha dado a luz a su tercer hijo. La odontóloga lleva casi un año escondida, pues quiere impedir que la prensa averigüe datos sobre su bebé. Solamente ha trascendido que se llama Hugo y que ha nacido en perfecto estado, de hecho, es la nueva alegría del clan.

Bazán conoce de primera mano el temperamento de María José Campanario, de ahí que esté cumpliendo las normas a la perfección. No ha hablado con ningún informador y ha prometido que protegerá la privacidad de su nuevo nieto. La abuela de Andreíta está encantada con Hugo Janeiro y nunca haría nada que pudiera perjudicar su futuro.

Carmen Bazán descubre cuánto dinero podría desaparecer

Carmen conoce perfectamente a su hijo y sabe que le gusta hacer gala de su valentía, por eso no le ha sorprendido lo que ha hecho en Pamplona. El problema es que ha saltado al ruedo en un momento complicado y ha puesto en peligro la seguridad de su entorno. PACMA ha puesto el asunto en manos de la justicia y la multa que podría recibir el torero asciende a los 60 000 euros.

Jesulín de Ubrique no imaginaba que su comportamiento fuera a generar tanta repercusión, de hecho, su intención nunca fue molestar. Simplemente, intentaba divertirse con sus amigos, al menos, eso es lo que ha argumentado un testigo que prefiere no desvelar su identidad. El marido de Campanario tendrá que dar explicaciones, aunque todavía no ha recibido una citación formal.

Bazán ha atravesado momentos delicados porque su estado de salud se ha resentido en los últimos meses. También, ha tenido problemas económicos, por eso está viviendo con su hija, quien es propietaria de varias empresas rentables. La antigua suegra de Belén Esteban podría ganar mucho dinero sentándose en algún plató, pero no se siente con la fuerza de antaño.

Carmen Bazán ha rechazado una oferta interesante

Carmen siempre ha sido una fuente muy jugosa, por eso los programas se peleaban por contar con su presencia. Sin embargo, prometió que iba a desaparecer porque no quería dar más información sobre su familia, por eso, ahora rechaza todo. Desde que Jesulín tiene un conflicto con PACMA, la prensa le está buscando, pero nadie da con su paradero.

Bazán sabe que los abogados del torero se han puesto manos a la obra, pues la polémica ha crecido a pasos agigantados. María José Campanario tampoco ha explicado lo que está sucediendo porque desde que dio a luz se ha apartado del foco mediático. El clan ha optado por un nuevo camino y no cambiarán de opinión por mucho que reciban contratos tentadores.