Carmen Bazán toma una dura decisión después de morir el hombre que la deseaba

Carmen Bazán ha tomado la decisión más importante de su vida. Y es que el fallecimiento de Humberto Janeiro le ha hecho reflexionar sobre lo que verdaderamente quiere en la vida.

No hay ninguna duda de que este conocido clan se ha convertido en los protagonistas indiscutibles del verano. El pasado 7 de junio, María José Campanario y su marido, por fin, dieron la bienvenida a su tercer hijo en común.

Durante todos los meses de gestación, el hijo de Carmen Bazán y la odontóloga decidieron llevar el tema con total discreción. En un principio, se habló de que la pareja había decidido desaparecer del foco mediático de cara a una posible exclusiva tras el parto, pero, al contrario de lo que se pensaba, este momento no se ha producido.

Según una persona cercana al entorno del diestro, ambos han tomado la decisión de desligarse por completo de la prensa social de nuestro país.

Ahora, todo apunta a que Carmen Bazán ha optado por seguir los pasos de su hijo. Y es que la mujer lleva varios meses totalmente desaparecida.

Carmen Bazán no quiere saber nada

A pesar del nacimiento de su nuevo nieto, Carmen Bazán ha tomado la decisión de no volver a exponerse ante la prensa social de nuestro país.

Este martes, 9 de agosto, se cumplen dos años del fallecimiento de Humberto Janeiro. A sus 76 años, el patriarca de esta conocida familia sufrió un fallo multiorgánico, provocado por sus problemas de diabetes.

Después de aquel trágico episodio, no se ha vuelto a ver públicamente a su exmujer. Y es que Carmen Bazán no solo decidió no acompañar al padre de sus hijos en sus últimos días de vida, sino que, además, tampoco acudió al funeral.

A pesar de que nunca llegó a pronunciarse públicamente al respecto, fuentes cercanas a ella aseguraron que la muerte de Humberto le dejó "muy afectada".

Desde entonces, la madre de Jesulín, Víctor y Carmen ha optado por desaparecer del mapa. Aunque su presencia en los medios de comunicación era casi inexistente, ahora no quiere tener nada que ver con ese mundo.

Carmen Bazán ha priorizado la vida en familia y, por eso, ha decidido centrarse en las necesidades de sus hijos y nietos. Gracias a la cuenta de Instagram de Beatriz Trapote, hemos podido ser testigos del nuevo rol que esta mujer ha tomado dentro del clan: el de la abuela dedicada a los suyos.

Carmen Bazán lo ha pasado muy mal

La vida de Carmen Bazán no ha sido tan fácil como parece. En los últimos meses, la madre de Jesulín de Ubrique ha tenido que lidiar con varios problemas personales que, posiblemente, le hayan hecho reflexionar sobre su vida.

Y es que, al fallecimiento del patriarca de Ambiciones, la exmujer de Humberto Janeiro ha tenido que añadirle algunos contratiempos en su salud. Hace un año, Carmen Bazán tuvo que pasar por el quirófano para intentar acabar con una importante dolencia que estaba sufriendo en la cadera.

En un intento por mejorar su movilidad, Carmen Bazán fue ingresada en el hospital Puerta del Sur de Jerez de la Frontera (Cádiz) para ser intervenida en una operación que duró aproximadamente tres horas. Aunque la cirugía salió a la perfección, su postoperatorio fue una tortura.

Tras su recuperación, la madre del diestro tuvo que hacer frente a un nuevo revés. El pasado mes de noviembre de 2021, Bazán perdió la casa en la que se instaló cuando se separó de su marido.

Este impresionante chalé situado en la exclusiva urbanización de El Bosque (Cádiz), fue embargado por impago y, a pesar de su valor económico, salió a la venta por un valor de 95 300 euros.