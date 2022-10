Carmen Bazán desvela lo que nadie cuenta de la salud de María José Campanario

Carmen Bazán ha reaparecido para disfrutar de una de sus grandes aficiones: las corridas de toros. Hacía mucho tiempo que no se encontraba con la prensa y ha aprovechado para destapar lo que nadie cuenta de María José Campanario. Dicen que la odontóloga ha ingresado en un centro hospitalario con un diagnóstico serio, pero la madre de Jesulín lo ha desmentido.

Carmen Bazán ha asegurado que su nuera se encuentra perfectamente, a pesar de que ciertos periodistas cuenten lo contrario. Ninguno dice la verdad, según su criterio, para generar expectación, pero Campanario está en las mejores manos. Desde que dio a luz a Hugo, su último hijo, se ha retirado de la crónica social y no ha dejado que nadie le fotografíe.

| Europa Press

Carmen está de acuerdo con las normas de María José y no hará nada que le moleste, por eso ha hablado en un tono pausado. Hacía mucho tiempo que no hablaba con los reporteros y ha aprovechado para desmentir los últimos rumores. Según su versión, la familia de Jesulín está atravesando uno de los mejores momentos, incluida Julia Janeiro.

Carmen ha sido especialmente cuidadosa cuando ha hablado de su nieta Julia, quien está viviendo en Madrid con su novio futbolista. En Telecinco han contado que lleva un nivel de vida demasiado elevado para su nivel de ingresos y nadie entiende cómo lo hace. Es cierto que trabaja como influencer, pero todavía no ha cerrado ningún contrato con marcas de prestigio.

Bazán ha sido acusada de filtrar información sobre el clan Janeiro, sobre todo hace unos años, cuando Belén Esteban tenía tanto poder. Supuestamente no quería que la colaboradora le robara todo el protagonismo a Jesulín de Ubrique y habló más de la cuenta. Pero siempre lo hizo con buena intención, pues para ella lo más importante ha sido el cuidado de sus hijos.

Carmen Bazán ha cambiado de vida

Carmen ha estado en la plaza de toros de Jerez de la Frontera y no ha tardado en llamar la atención de los periodistas. Tiene mucha experiencia en el mercado, así que ha sido bastante cuidadosa y no ha dado ningún paso en falso. “Todo es mentira, está muy bien”, ha comentado al hablar de la salud de María José Campanario.

| Europa Press

La mujer de Jesulín ha tomado una decisión: protegerse de la mirada de los curiosos y no volver a comercializar con su vida. Considera que ha cometido grandes errores al hablar de sus hijos en las revistas y no quiere hacer nada parecido. Por eso se ha retirado a un segundo plano y no se molesta en confirmar ni desmentir los rumores sobre su estado.

Campanario ha ganado mucho peso en los últimos meses, pues ha demostrado que su comportamiento es coherente y responsable. Ha rechazado grandes ofertas: no le interesa ganar dinero en la prensa, solo quiere vivir de su profesión. Se ha dado cuenta de que su hija Julia sufrió las consecuencias de la fama y pretende impedir que Hugo pase por lo mismo.

Carmen Bazán tiene prohibido hablar de su nieto

Carmen ha seguido los pasos de su nuera, de hecho ella fue la primera en renunciar a la popularidad. Sabe que lo mejor para no tener problemas es esquivar los revuelos en la prensa rosa y está actuando en consecuencia. Supuestamente le han prohibido hablar de Hugo, el último hijo de Campanario, y ella siempre ha cumplido esta norma.

Bazán se ha ganado el respeto de los periodistas, pues siempre responde a todas las preguntas. En ocasiones no es de todo sincera, pero lo hace para no tener problemas con su familia. Según cuenta, en el pasado tuvo varios enfrentamientos con la mujer de Jesulín.