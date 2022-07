Carmen Bazán da explicaciones después de salir con quién pasa los fines de semana

Carmen Bazán ha ganado mucho dinero gracias a la prensa del corazón, pero, hace unos años, decidió retirarse de manera indefinida. Ha tenido ciertos problemas con María José Campanario porque muchos periodistas le acusaron de filtrar información. Nadie pudo demostrar nada, pero ella pensó que lo más inteligente era retirarse del mercado.

Carmen Bazán ha logrado solucionar sus diferencias con María José, pero todavía hay muchos que intentan enfrentarlas. Supuestamente ha tardado un tiempo en conocer a su nieto Hugo Janeiro, el pequeño del clan. Sin embargo, pasa todos los fines de semana con los hijos de Beatriz Trapote y Víctor, con quienes disfruta de una conexión especial.

| Europa Press

Carmen ha recibido muchas críticas porque supuestamente no ha ejercido de abuela con todos sus nietos. Belén Esteban asegura que a Andreíta le ha descuidado en más de una ocasión y que ha estado demasiado tiempo sin verla. La suegra de Campanario prefiere no entrar en conflictos, por eso, no ha dado explicaciones de forma pública.

Carmen no tendrá la misma suerte con el último revuelo: ha salido que pasa los fines de semana con los hijos de Víctor Janeiro. El problema es que los pequeños de María José Campanario no tienen la misma suerte, sobre todo el bebé de la familia. Bazán le conoce, pero supuestamente no fue la primera en hacerlo y eso ha generado ciertas grietas.

Víctor ha concedido una entrevista en el programa Déjate Querer y ha explicado que está arrepentido de cómo se portó con su padre. Humberto ha fallecido, pero tiene la oportunidad de recuperar el tiempo perdido con su madre. Por eso le visita con frecuencia e intenta que tenga una relación muy estrecha con sus nietos.

Carmen Bazán provocó una crisis familiar

Carmen, sin quererlo, hizo que los Janeiro estuvieran en boca de todos porque alguien filtró sus diferencias con María José Campanario. Según insinuó ella misma, la odontóloga le echó de Ambiciones porque no se sentía cómoda con su presencia. Era un rostro demasiado televisivo y no quería que su intimidad estuviera en boca de las personas equivocadas.

| Telecinco

Bazán se mudó a su domicilio, una vivienda que poco después fue embargada por una serie de operaciones que lideró su hijo Humberto. En ese momento apareció su hija Mamen y desde entonces su futuro dio un giro de 180 grados. Mamen es novia de un empresario millonario, así que la abuela de Andreíta pudo disfrutar de una mansión plagada de comodidades.

Víctor Janeiro está orgulloso porque su madre ha aceptado a Beatriz Trapote, algo que no hicieron ciertos miembros de su familia. La periodista ha explicado en Déjate Querer que tuvo que cambiar de vida para empezar a salir con el torero. “Lo dejé todo para descubrir si la relación iba para adelante o no y nunca me he arrepentido”.

Carmen Bazán habla con Jesulín de Ubrique

Carmen mantiene conversaciones regulares con Jesulín, sobre todo desde que el diestro ha ampliado la familia. No sería de extrañar que le hubiera explicado por qué no tiene la misma relación con todos sus nietos. Quizá Beatriz Trapote le dé más confianza que María José, quien nunca ha contado con buena prensa.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Bazán se ha dado cuenta de que lo más inteligente es resolver los asuntos familiares en privado. La situación es más complicada que antes porque Campanario no quiere que Hugo Janeiro sea público. Es imposible explicar ciertos problemas sin hablar de él, así que ha decidido ausentarse de los medios por la puerta de atrás.