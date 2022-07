Carmen Bazán admite que el tratamiento ha sido duro porque la enfermedad no paraba

Carmen Bazán no ha tenido ningún problema en reconocer que el tratamiento al que se ha sometido una de las personas que han formado parte de su vida ha sido muy largo y doloroso.

Hace tres meses, la madre de Jesulín de Ubrique pudo ver a través de la pequeña pantalla como Belén Esteban sufría un aparatoso accidente durante una de sus intervenciones en Sálvame.

Europa Press

Desde entonces,la madre de Andrea Janeiro decidió llevar su recuperación en la más estricta intimidad y optó por desaparecer del foco mediático.

Ahora, y después de recuperarse casi por completo, la ex nuera de Carmen Bazán ha podido regresar a su puesto de trabajo. "Estoy muy emocionada. Me gusta mucho mi trabajo y he hablado desde mi casa con la tele".

Carmen Bazán sabe que no ha sido nada fácil

Carmen Bazán sabe perfectamente lo difícil que han sido estos meses para Esteban, pero lo que nunca se hubiera podido imaginar es que, además de su rotura de tibia y peroné, la colaboradora de Telecinco ha tenido que lidiar con un problema de salud más.

Este viernes, 22 de julio, la tertuliana acudió al plató del Deluxe para hablar de infierno por el que ha tenido que pasar. Aunque sabe que hay gente que está peor que ella, Belén ha pasado por una auténtica pesadilla.

| Telecinco

Después de reconocer que ha tenido que pasar hasta cinco veces por el quirófano, la ex nuera de Carmen Bazán contó otro de los problemas que ha tenido en este tiempo.

"Aparte de lo de la pierna, he tenido otro problema de salud. Desde hace algunos años, me salen bultos en el pecho y el 6 de julio tenía mi revisión rutinaria", comenzó explicando la colaboradora.

"La mamografía salió bien y los bultitos seguían ahí, pero al hacerme una ecografía vaginal ven que el endometrio lo tengo más grande de lo habitual".

"Unos días después, cuando estaba haciendo la entrevista para la revista Semana comencé a sangrar, yo sabía perfectamente que no era una regla, imagínate cómo hice las fotos para el reportaje".

La ex nuera de Carmen Bazán la lía en su primer día de trabajo

Carmen Bazán no se puede creer lo que ha pasado durante la reincorporación de Belén Esteban a Sálvame. Y es que, después tres meses fuera del formato, 'la princesa del pueblo' ha regresado por la puerta grande.

Durante la emisión de este martes, 26 de julio, la de Paracuellos ha tenido un tenso enfrentamiento con su compañera Adela González.

El programa quiso hacer un repaso de todos los temas y eventos que han sucedido durante la ausencia de la mujer de Miguel Marcos.

Entre los acontecimientos más destacados se encontraban la Fashion Week o el Sálvame Mediafest, además del concurso de Anabel Pantoja o la crisis de Ana María Aldón, entre otros.

| Mediaset

Pero cuando llegó el turno de hablar de la familia de Carmen Bazán, la tertuliana se cerró en banda. "No, no. No voy a hablar, ya te digo yo que no", aseguró Belén, en referencia a la paternidad de Jesulín de Ubrique y María José Campanario.

"Mira, cariño, fui muy clara en el Deluxe. Hablé allí y ya no hablo más. Sé que a ellos no le gusta, ni a más gente, ya lo sabéis, y por eso no lo hago. Les deseo lo mejor y ya está", añadió, dando por zanjado el tema.

Tras este momento, la tensión entre la ex nuera de Carmen Bazán y la presentadora de Sálvame no se relajó. Y es que Adela aseguró que el entorno del torero se había preocupado por ella durante su rehabilitación.

"No voy a hablar. Hay temas que no quiero tocar. Fui muy clara el viernes. Sé que os encantaría, pero no lo voy a hacer. No lo hago porque creo que ya, desde hace cinco años, digo que no y es que no. Es que, además, no quiero. Ellos están muy felices y nosotros también, así que no voy a entrar en eso".