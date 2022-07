La hermana de Ana María Aldón desvela la mentira que ha provocado lo del divorcio

En medio de la polémica entre Ana María Aldón y la familia Ortega, un familiar ha ofrecido declaraciones para desmentir los fuertes rumores de crisis entre la diseñadora y el extorero. Unas habladurías que apuntan a que el matrimonio podría separarse en cuestión de poco tiempo.

Sin embargo, nadie del núcleo familiar ha hablado al respecto. Ni siquiera una de las protagonistas de este escándalo, Ana María Aldón. La exconcursante de Supervivientes, tras las duras réplicas que recibió de su marido en Ya son las ocho, decidió poner tierra de por medio huyendo a Costaballena (Cádiz).

En ese mismo lugar, se la vio decaída y con un semblante muy serio. Además, los periodistas no dudaron en preguntarle acerca de su repentina desaparición, pero no hubo declaraciones al respecto.

| Telecinco

La diseñadora, que no se presentó en su trabajo como colaboradora de Viva la Vida, este fin de semana tampoco acudió a su cita profesional. Esta vez, avisó a los responsables del espacio y comunicó que no se encontraba bien de salud.

"La razón es que un médico le ha recomendado que se aleje de la televisión. Está en manos de la medicina, de un profesional", aseguraron. Por lo que la periodista ha puesto más distancia que nunca entre la televisión y ella.

Sin duda, todo indica que la situación en la que se encuentra es considerablemente grave. Pero, lejos de acabar la polémica, un familiar muy cercano a la diseñadora ha decidido hablar para silenciar, de una vez, los rumores.

Ana María Aldón, testigo de las palabras de Carmen Aldón

La persona que ha tomado la decisión de ofrecer declaraciones ha sido Carmen Aldón, la hermana de la mujer de Ortega Cano. Tras ser testigo de lo que se está diciendo en los medios, la tía de Gema Aldón ha dicho 'basta' y ha querido aclarar este asunto tan polémico.

Asimismo, Carmen Aldón ha ofrecido declaraciones para la revista Pronto. En exclusiva, la cuñada de Ortega Cano ha afirmado que "ella habla con su marido y con nosotros en estos días".

"Nos pide que estemos tranquilos, que no se encuentra tan mal como se está diciendo en algunos programas de televisión”, ha señalado. Por otro lado, no ha dudado en opinar sobre la supuesta crisis matrimonial que tiene Ana María Aldón con su marido.

"El matrimonio de mi hermana con mi cuñado no corre peligro. José es un buen hombre y los dos se quieren, pero Ana necesita despejarse un poquito, aclarar sus ideas", decía al respecto.

Por otra parte, Carmen también ha comunicado que "mi hermana habla con su marido por teléfono en estos días, no es cierto que no le coja las llamadas”. De esta manera, la cuñada de Ortega Cano ha puesto fin a los constantes rumores que surgen en torno a la vida de la esposa del diestro.

Sin embargo, los medios siguen sin creer que la situación entre Ana María Aldón y el extorero sea buena. Consideran que las duras palabras de Ortega Cano a su mujer le habrían caído a la diseñadora como un jarro de agua fría.

Además, tampoco olvidan que, justamente al día siguiente de la intervención del diestro en el programa de Sonsoles Ónega, ella se confesó con una amiga.

"Me quieren silenciar, necesito ocupar mi cabeza con trabajo para no volverme loca. Soy fuerte y saldré adelante como sea. Pero entre unos y otras no me dejan hablar de mi propia vida", llegó a decir.

| Telecinco

Ana María Aldón, cada vez más cerca de Gloria Camila

Sin duda alguna, la situación cada vez es más alarmante. Pero, según Carmen Aldón, todo está en orden y no hay nada de lo que preocuparse. Lo cierto es que, tras lo que sucedió el día de ayer, todo apunta a que puede ser verdad.

Y es que Gloria Camila visitaba la casa del matrimonio, dispuesta a tener una seria conversación con los dos. Horas más tarde, se vio a la influencer salir de la vivienda de su padre más feliz que nunca.

La joven, visiblemente contenta y satisfecha, daba a entender que había hecho las paces con la esposa de Ortega Cano, con quien había tenido numerosas rencillas en estos últimos meses.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Tras esta supuesta reconciliación entre ambas, ahora queda esperar a que se confirme del todo. Además, todo el mundo está deseando que llegue el fin de semana para comprobar si esta vez Ana María Aldón acude a su lugar de trabajo.

Si se da el caso, no cabe duda de que la diseñadora tendrá que enfrentarse a los colaboradores presentes y, por ende, dar muchas explicaciones.