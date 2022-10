Carmen Alcayde se reúne con su exmarido y le confiesa que ella ya tiene otra pareja

Carmen Alcayde aún sigue impactada después de la repercusión que ha tenido el anuncio que dio el pasado martes en Sálvame. Fue algo que dejó a la audiencia sin palabras. Y es que no está acostumbrada a que la valenciana se abra en canal de la forma en la que lo hizo hace unos días.

Hablamos de la confesión espontánea que atañe a su relación matrimonial, y no era otra que desvelar que se separaba del hombre de su vida, Eduardo Primo.

Lo cierto es que nadie preveía que la colaboradora de Telecinco diese ese paso. No pensaban que contase ante toda España que el amor con el hombre con el que ha estado 30 años había llegado a su fin.

Carmen Alcayde se separa tras 30 años con su marido, Eduardo Primo

Sin duda, Eduardo Primo ha sido el hombre que le ha dado todo a Carmen Alcayde, incluidos tres hijos de los que siempre habla orgullosa la comunicadora valenciana.

Está claro que fue una decisión meditada y consensuada por ambas partes. Y es que la valenciana dejó bien claro que esta separación se produjo "de mutuo acuerdo".

| Gtres

Lo cierto es que pensaron que lo mejor para sus vidas y la de sus hijos sería romper su matrimonio, aunque la decisión fuese demasiado dolorosa.

Carmen Alcayde dejaba a todos los colaboradores de Sálvame sin reacción. No esperaban que la expresentadora de Aquí hay tomate pusiese tierra de por medio y que mirase hacia el futuro sin la compañía de su marido, Eduardo Primo.

Han sido muchos años juntos y no es una decisión fácil para nadie. Pero Alcayde confirmaba en directo que en casa "ya no había armonía y que no se sobraban, pero tampoco se complementaban".

Alcayde tenía la necesidad de desahogarse en su plató

Lo cierto es que la del martes ha sido una de las pocas ocasiones en las que Carmen ha hablado largo y tendido de su vida privada. Y sobre todo, acerca de la verdadera relación que llevaba con su marido Eduardo desde hace tiempo.

| GTRES

Pero una vez que ambos sabían que había llegado el final, Alcayde confesó en Sálvame que necesitaba comunicarlo en público. Quería hacerlo para desahogarse y mirar hacia delante sin una mochila cargada de demasiadas culpas.

"Necesito encontrarme a mí misma. Carmen no estaba y quiero encontrarla", sentenciaba en pleno directo ante la mirada atónita de Jorge Javier.

Esta semana, la comunicadora se ha apoyado en sus grandes amigos televisivos, como David Valldeperas. Con este ya pasó unos plácidos días de vacaciones el pasado verano en la isla de Ibiza. Y es que es una de las personas en la que más confía la comunicadora valenciana.

La valenciana se apoya en el hombre que la hace feliz desde hace tiempo

Recordemos que Carmen Alcayde y Valldeperas compartieron programa en Aquí hay madroño de Telemadrid y desde ese proyecto se han vuelto inseparables.

| GTRES

Al poco de que este programa finalizase sus misiones, Valldeperas la ficho rápidamente para Sálvame. Además, cuando se apagan los focos, su amistad sale a la luz y es cada día más fuerte.

Asimismo, y fuera del mundo Mediaset, la periodista valenciana también tiene varias personas de confianza que le están haciendo más fácil este duro trance.

Estamos hablando, entre otras, de la actriz Nerea Garmendia. Y es que ambas habían protagonizado una obra de teatro en su día y trabajar juntas provocó que se crease un vínculo muy sólido y ahora son grandísimas amigas. "Qué suerte tenerte", le escribía Garmendia a Carmen Alcayde hace unas semanas.