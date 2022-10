Carmen Alcayde recibe la foto que confirma los rumores sobre Dinio

Carmen Alcayde fue la semana pasada una de las grandes protagonistas de los medios. Fue justamente la semana pasada cuando la periodista se sinceró como nunca con Jorge Javier Vázquez y reveló una noticia inesperada.

La misma valenciana confesó que tras más de 30 juntos con su marido, Eduardo Primo, se separaba de él. "No nos sobrábamos, pero no nos complementábamos", decía muy emocionada.

Para ella, lo más importante en estos momentos era estar sola, pues nunca lo había estado porque siempre ha tenido novios. "Necesito encontrarme a mí misma. Carmen no estaba y quiero encontrarla", explicaba.

Justamente, en medio de la polémica, en la vida de Carmen Alcayde se le ha sumado otro escándalo mediático. En esta ocasión, por culpa de un rostro muy conocido en Telecinco y con el que, de hecho, tuvo una aventura.

Dinio García reaparece tras ser detenido por una supuesta amenaza a su mujer

Hace un mes, Carmen Alcayde tuvo un polémico encuentro con Dinio García, exconcursante de GH VIP 2019, en Sálvame Deluxe. Y es que el cubano aseguró que tuvo una noche de pasión con la periodista, mientras que ella desmiente dicha información totalmente.

Tras insistir en su verdad, la colaboradora vio que el cantante se contradecía constantemente, por lo que este no tuvo más remedio que pedirle perdón. "Si yo, por mi forma de expresarme, he dicho que he estado contigo, te pido perdón a ti y a tu marido, porque a mí no me gusta romper una familia", le decía.

Ante dichas palabras, Carmen Alcayde no pudo evitar romperse por completo. "Desde que yo fui famosa, te has querido aprovechar", aseguraba la valenciana. Aunque ya han pasado semanas de este enfrentamiento, lo cierto es que la periodista ha visto que, nuevamente, Dinio se encuentra en el punto de mira porque ha protagonizado una polémica.

El pasado fin de semana salió a la luz que el mismo actor fue detenido tras ser denunciado por su misma mujer. Según 20minutos, el exconcursante de GH VIP amenazó, supuestamente, a Milena Leyva con un arma de fuego, un revólver según aseguran, en frente de uno de sus hijos.

Pese a que su mujer fue quien lo denunció, al día siguiente esta decidió retirarle, de manera que Dinio pudo salir del calabozo tras pasar la noche allí, pero con cargos. Ahora, el matrimonio ha reaparecido públicamente juntos, de paseo y con una actitud de lo más cariñosa.

Ha sido este martes pasado, 18 de octubre, cuando se ha podido ver a la pareja unida después de generarse este escándalo. Ambos fueron pillados paseando y sus respectivos semblantes eran tranquilos y de absoluta calma.

De hecho, todo parecía estar en orden, ya que el matrimonio no dudó en mostrarse muy cariñosa delante de las cámaras, una actitud que demostraría que entre ellos dos todo está bien.

La nueva etapa de soltera de Carmen Alcayde

Mientras esta polémica sigue su curso, por su parte, Carmen Alcayde está sumamente centrada en sí misma. Para ella, la separación con su marido ha sido un golpe muy duro, de manera que quiere pasar página cuanto antes.

Y qué mejor manera de hacerlo que buscarse un nuevo hogar para vivir junto a sus tres hijos. Asimismo lo ha hecho la valenciana, que ahora vive en un piso de alquiler y el cual incluso ha sido visitado por su exmarido. "Me ha acompañado en alguna visita y le he enseñado dónde iban a dormir los niños y todo", revelaba la periodista.

Desde luego, Carmen Alcayde está empezando con fuerza esta nueva etapa como soltera y está mostrando cómo está yendo el proceso de la mudanza.

