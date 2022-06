Carmen Alcayde se planta y le explica a su marido que no puede seguir

Carmen Alcayde está cansada de seguir aguantando, ha llegado al límite y quiere dejar claro que ante todo es una gran profesional. Ha tenido un encontronazo con Borrego, la hija pequeña de María Teresa Campos, y le ha asegurado que hay acusaciones que no va a tolerar.

La colaboradora presume de no seguir las órdenes de sus directores, simplemente genera polémica porque sabe que tiene que entretener al público.

Carmen Alcayde opina que la familia Campos no tiene un comportamiento coherente y ha dado su opinión intentando no ofender a nadie. Paola Olmedo, mujer de José María Almoguera, no quiere ser famosa, pero ha aceptado ser imagen de una clínica estética.

Alcayde ha criticado este atrevimiento y Borrego le ha acusado de ser una portavoz de la dirección sin criterio propio.

Carmen le ha explicado a su marido Eduardo que no va a seguir aguantando ciertos desplantes de sus compañeros. Ha llegado la última a Sálvame, pero sabe entretener a la audiencia mejor que nadie y ha conseguido conectar con el público. La tía de Alejandra Rubio se ha enfrentado a ella y le ha gritado: “Si eres cómica te vas al circo”.

Carmen considera que Paola Olmedo es un personaje más de la crónica social, entre otras cosas porque ella misma ha querido entrar en el negocio. Primero vendió su boda en la revista Lecturas y ahora patrocina un tratamiento en una famosa clínica de Madrid. “Que cada uno se haga lo que quiera, pero exponerlo públicamente si quieres ser gente anónima no”, ha deslizado la valenciana.

Alcayde solamente acude a Sálvame una vez a la semana, pero la audiencia se ha movilizado para intentar que tenga más presencia. Es muy simpática y siempre consigue que el público sonría con las teorías que plantea, pues van en contra de la opinión mayoritaria.

Es una de las pocas que se atreve a cuestionar a la hermana de Terelu Campos, quien no consiente que nadie le lleve la contraria.

Carmen Alcayde ha destapado la cruda realidad

Carmen tiene una vida plena, está encantada con sus hijos y es completamente feliz en su matrimonio. Tiene la conciencia tranquila y sabe que no le oculta nada a su marido, por eso no tiene miedo a los ataques que recibe. No quiere seguir aguantando más mentiras ni disimulando que tiene buena relación con Borrego, ha llegado al límite.

Alcayde considera que Paola, la nuera de su compañera, está encantada siendo famosa, a pesar de que intente disimularlo. La periodista Gema López le ha dado la razón, pues ella también se ha hecho tratamientos y nunca le han grabado sin su consentimiento. “Esa clínica yo la conozco y jamás me han grabado haciendo nada que yo no quiera”.

La mujer de José María podría haber aceptado someterse a un retoque gratuito a cambio de hacer publicidad. El problema está en que presume de ser una persona anónima y con este atrevimiento se sitúa en el centro de la polémica.

Borrego asegura que su nuera no sabía nada y que han publicado las imágenes sin pedirle permiso antes.

Carmen Alcayde impone sus normas

Carmen conecta con el público a la perfección y cada vez tiene más protagonismo en Sálvame, por eso ha puesto sus cartas sobre la mesa. Solamente colabora en el programa una vez a la semana y le ha dicho a la dirección que quiere tener más peso. Es posible que cumplan con sus deseos y más después de ver el enfrentamiento que ha tenido con Borrego, la hermana de Terelu.

Alcayde cuenta con el apoyo de su esposo Eduardo, con quien tiene tres hijos. Forman una familia estupenda y unida, por eso sabe que el clan Campos tiene muchas fracturas. Ha llegado el momento de que alguien las saque a al luz, pues no es justo que las hijas de María Teresa estén tan protegidas.