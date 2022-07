Carmen Alcayde, pillada con su nueva compañía después de marcharse sin avisar

Carmen Alcayde es una de las presentadoras más conocidas y queridas de nuestro país por la simpatía que derrocha en los platós. Alcayde saltó a la fama a nivel nacional de la mano de Jorge Javier Vázquez en Aquí hay tomate. Y en los últimos tiempos ha ganado nuevamente notoriedad en televisión, y más especialmente en Sálvame.

Lo cierto es que hace dos años, Alcayde decidía embarcarse en una nueva aventura en la pequeña pantalla. Y lo hizo gracias a su amistad con David Valldeperas, que le hacía sitio en el espacio de Telecinco para que trabajase como colaboradora del programa.

A pesar de que en los primeros meses a Carmen le costó engrasarse de esa televisión desenfadada que tanto éxito obtuvo en Aquí hay tomate, la valenciana ha espabilado. Y es que la televisiva se ha ido ganando una silla fija por méritos propios.

Lo cierto es que tiene muy contentos a sus jefes, que cada vez le están dando más protagonismo en el veterano espacio de Mediaset.

Carmen Alcayde gana notoriedad tras su regreso a Telecinco

Además de contar con ella para Sálvame, en las últimas semanas Carmen Alcayde ha sido protagonista por su participación y posterior victoria final en Sálvame Mediafest.

Y es que aunque muchos no lo esperaban, la valenciana dio el 'do de pecho' en ese formato que hace años que Telecinco no sacaba del cajón.

En su primera entrega, Alcayde ha dejado a todos boquiabiertos al llevarse el triunfo cantando Mami, un rap junto a Ptazeta. Además, también rayó con nota en la noche 'drag', aunque finalmente Manuel Zamorano se hizo con el triunfo.

Además, el programa puso el broche final a esta gala con una batalla entre Carmen Alcayde y Kiko Hernández. Este se había convertido en el ganador de la segunda entrega una semana antes junto a Karina.

Carmen Alcayde lo deja todo para irse de vacaciones con él

Para la gran final, Carmen Alcayde tuvo a bien cantar junto a Barei el tema Say yai, con el que se ha llevado la victoria. La obtuvo gracias al 67% de los votos de los espectadores.

De esta forma, la valenciana le dedicaba el premio a su compañera. "No ganaste Eurovisión, pero porque te estaba esperando el Sálvame Mediafest", le ha espetado.

A su vez, ha incidido en destacar la importancia de este tema. "Un rayo de sol en la vida, por favor. Por todos los luchadores, hay que salir a la calle, luchar y conseguir vuestros sueños", ha sentenciado antes de volver a actuar.

Ahora, Carmen Alcayde necesitaba un descanso y vaya si lo ha encontrado. Han sido muchas galas de emociones y tras su flamante victoria ha dicho que se iba.

Así disfruta la colaboradora de unas vacaciones perfectas

Lo cierto es que Carmen Alcayde no veía el momento que llegasen sus ansiados días de asueto y ha decidido coger su maleta e irse. Y ha volado hasta una bonita isla del Mediterráneo. El caso es que la tertuliana de Sálvame ha dado por estrenadas sus vacaciones con un posado en bikini subida a un pequeño yate.

"De vez en cuando la vida...", rezaba el mensaje de una de sus fotos que ha publicado en su cuenta de Instagram. En dicha imagen, la televisiva mira al infinito desde un yate donde se lo ha pasado en grande junto a un grupo de amigos.

Entre ellos, David Valldeperas, amigo íntimo de Carmen, ha sido partícipe de la felicidad de la valenciana, que está pasando en Menorca una de las vacaciones más divertidas de los últimos años.