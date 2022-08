Carmen Alcayde, obligada a hacer lo que más teme a cambio de trabajo y dinero

Carmen Alcayde es una profesional todoterreno del mundo de la televisión, y desde la que la conociésemos conduciendo el Tomate, los espectadores nunca han dejado de quererla.

Aunque pasó una etapa en la que, tras finalizar el programa que presentaba junto a Jorge Javier Vázquez, apenas supimos de ella, hace un año regresaba a Sálvame. Y lo hacía más fuerte que nunca.

Carmen Alcayde derrocha energía y espontaneidad cada vez que pisa un plató de televisión. Y así quedó demostrado en el MediaFest, el certamen musical en el que se erigió como ganadora tras arrasar con sus actuaciones.

Carmen Alcayde se abre en canal para contar la verdad sobre su nariz

El carisma que desprende encima de un plató está al alcance de muy pocos profesionales del medio. En una entrevista para Outdoor, esta se ha sincerado como nunca y ha contado, entre otras cosas, por qué se operó dos veces de su nariz.

"Cuando era chica obligaba a mis amigos a que me llamaran Madonna. Si sonaba el teléfono y al atender no preguntaban por Madonna, yo no atendía", desvela entre risas la colaboradora.

La periodista nacida en Valencia afirma que ha 'currado' mucho para labrarse la carrera que tiene y lamenta que no ha descansado mucho. "No me tomo vacaciones porque si no, no cobro", explica. La conocida televisiva desvela ante toda España que se sometió a diversas cirugías estéticas para poder ser alguien en el mundo de la televisión.

"En cuanto me operé la nariz me cogieron en el primer casting"

Con la sinceridad que la caracteriza, la colaboradora apunta que ha tenido tres narices diferentes y cuenta en qué momento de su existencia se hizo cada intervención. Hasta, en un momento dado, admite que uno de sus pasos por el quirófano no fue una buena decisión: "Estaba loca... No tendría que haberlo hecho en ese momento".

Lo cierto es que la valenciana supo enseguida que, pese a que no había tenido complejo de nariz, este era el motivo por el que no pasaba ningún casting.

"Era difícil yo de ver en tele. No me hubiera operado nunca, pero es verdad que en cuanto me operé la nariz me cogieron en el primer casting. Por la tele sí que me operé la nariz, porque yo estaba contenta con ella", sostiene.

Lo cierto es que la entrevistada ha tenido hasta tres narices diferentes, como ella misma ha contado. "Con la primera nariz parezco La Urraca Paca, la segunda nariz es la del Tomate (haciendo referencia a su época como presentadora de Aquí hay tomate), y la tercera nariz ya es esta", ha expuesto.

Así habla de sus compañeros la colaboradora valenciana

Por otro lado, Carmen admite que no es capaz de ver a Kiko Matamoros como un juguete roto. "Es tan poderoso, parece un faraón cuando pasa, le rendimos tanta pleitesía. Le tenemos tanto miedo que si de repente se viera como un juguete roto, se desubicaría", ha dicho.

Además, ha confesado que si su hija fuera por primera vez a una discoteca, confiaría en Kiko Matamoros para darle la mejor zona VIP. Así, este podría controlarla. Alcayde opina que el tertuliano sería un buen protector de sus hijos para "evitar que le pase lo que a él le ha pasado".

Sobre sus gustos en relación a las colaboradoras del formato donde trabaja, Carmen lo tiene claro. Afirma que nunca le ha gustado nadie del programa. Pero le atrae la belleza de Alba Carrillo, Marta López o María Patiño confesando que tienen su punto.

Además, Noemí y Raquel de Gran Hermano, también están entre las predilectas de la valenciana y la segunda le "pone bastante".