Carmen Alcayde le explica a su joven marido qué ha pasado con los cuernos

Desde que acabó su trabajo como presentadora en Aquí hay tomate, Carmen Alcayde desapareció por completo del mundo rosa. Sin embargo, unos cuantos años después, la colaboradora ha vuelto más fuerte que nunca. Y lo ha hecho ocupando una de las sillas más prestigiosas de Telecinco, en Sálvame.

Sin embargo, la tertuliana no imaginaba que este puesto de trabajo iba a suponer un gran cambio en su vida. Y no precisamente para bien. Carmen Alcayde ha sido objeto de una información que está afectando a su relación de más de 25 años…

Carmen Alcayde no sabe dónde meterse

Poco acostumbrada a que su vida sea el tema de Sálvame, Carmen Alcayde empezaba la tarde muy tensa. El programa anunció durante los primeros minutos de emisión en directo que tenía una información comprometida que afectaría a su vida privada.

Pero lo que Carmen no imaginaba es que esta “información bomba” iba a afectar de lleno a su relación de más de 25 años. “Este tema no me gusta nada que salga. Implica a una persona que no es famosa y porque puede afectar a su vida”, comenzaba a decir.

Sin embargo, este “secreto tremendamente inconfesable” que anunciaba Sálvame terminó por hacerse público: Carmen Alcayde le fue infiel a su marido hace unos años. Ante la atenta mirada de todos los colaboradores, la tertuliana no tuvo más remedio que negarlo.

Las explicaciones de Carmen

Estupefacta ante lo que estaba escuchando, Carmen intentó defenderse, sabiendo que su relación corría más peligro que nunca. Habló de aquel famoso viaje que realizó durante su trabajo como reportera en el programa Al descubierto.

“Hacíamos programas de investigación sobre diferentes temas. Y este en concreto, que fuimos a Marbella y a Ibiza, estábamos intentando destapar tramas de tráfico de drogas. De gente que pasaba en las discotecas y estas movidas de la noche, entonces nos juntábamos con todo tipo de gente”, explicaba.

Sin embargo, estas explicaciones tan detalladas no sirvieron para que el programa soltara la bomba: una voz distorsionada, lo confirmaba. “Carmen mantuvo relaciones íntimas estando ya comprometida. Y no estaba sola, estaba con una amiga suya”.

El ambiente se iba poniendo más tenso y Carmen también. “No tengo nada que ocultar, pero sí hay una historia que no es agradable de contar. Aun así, es muy fuerte que no se diga ni supuestamente ni nada, que se asegure de ese modo una infidelidad”, decía enfadada.

Las declaraciones que hunden a Carmen

Lo que Carmen no imaginaba era que, en cuestión de segundos, sus declaraciones iban a desmoronarse. El programa había contactado con el hombre con quién Carmen Alcayde había sido infiel a su pareja.

Se trata de Dinio que, en conversaciones con el programa de Telecinco, lo contó todo. “Conozco a Carmen de hace 20 años, me hizo una trampa muy fea con una cámara oculta. Le abrí mi casa a ella y a su amiga”, explicaba.

El cantante confesó que aquella noche acabó como nadie hubiera imaginado. “Tuvimos una noche loca, ella, su compañera y yo, y eso lo juro por Dios, tengo fotos de esa noche, y ella estaba casada. El daño que me quiso hacer no tiene nombre”, espetó.

Carmen Alcayde, hundida

Estas declaraciones no hicieron más que hundir a Carmen Alcayde, que defendía su inocencia y la relación con su pareja a capa y espada.

“Sabes que es absolutamente mentira lo que acabas de contar, no quiero seguir a no ser que me obliguen mis directores. Esto no me va a traer problemas porque mi marido sabe absolutamente lo que pasó, no tengo miedo a nada. Esto pasó cuando tenía 27 años, llevaba desde los 20 trabajando en la televisión”, espetó Carmen.

Por el momento, la colaboradora no ha dado detalles de cómo su pareja se ha tomado esta información. Pero es más que evidente que estas declaraciones han hecho mella en la colaboradora…