Carmen Alcayde huye llorando al confirmar lo que llevaba tiempo sospechando

Carmen Alcayde ya no puede más. Y es que, después de un tiempo con la mosca detrás de la oreja, la colaboradora de Sálvame ha abandonado su puesto de trabajo entre lágrimas.

Su vuelta de las vacaciones no ha sido todo lo relajante que ella esperaba. Hace unos días, la periodista y su compañero David Valldeperas aprovecharon para descansar juntos en Menorca.

Gracias a las redes sociales de Carmen Alcayde hemos sido testigos de las paradisiacas playas que estos dos profesionales de la comunicación han tenido la oportunidad de disfrutar. "Fulanos al sol", escribió la periodista en su cuenta de Instagram.

Ahora, la colaboradora de Telecinco ha huido despavorida de las instalaciones de Fuencarral tras confirmar las sospechas que llevaban tiempo rondando por su cabeza.

Carmen Alcayde ya no puede más

Carmen Alcayde se ha convertido en la última víctima de su compañero Kiko Hernández. Y es que, durante la emisión de este martes, 19 de julio, el tertuliano decidió gastarle una pequeña broma a la periodista.

Con las altas temperaturas que hemos vivido en estos días, las instalaciones de Mediaset España se han llenado de unos inquilinos nada deseados. Mientras el equipo de tertulianos comentaba las últimas novedades de la prensa social de nuestro país, varias cucarachas han aparecido en pantalla.

Y, haciendo honor la picaresca que ha mostrado durante todos estos años, el tercer finalista de Gran Hermano 3 no se lo pensó dos veces a la hora de romper la paz de Carmen Alcayde.

Sin sentir miedo ni asco, el padre de Jimena y Abril cogió uno de estos ejemplares con un folio, provocando así, el caos en el plató de Sálvame. "No por favor, te lo pido. A otra, por favor", gritaba la ganadora del Sálvame Mediafest 2022, mientras intentaba esconderse dentro del público.

Pero todos los intentos de Carmen Alcayde por no ser atacada con este insecto fueron inútiles. Y, aunque intentó correr, Kiko consiguió acorralar a su víctima.

Tras esta divertida persecución, la siguiente fue Lydia Lozano. Sin apenas darse cuenta, el colaborador consiguió tirarle la cucaracha a su compañera. "En la espalda, Lydia. En la espalda", le gritaba Gema López en un intento por ayudar.

Pero, sin duda, una de las que peor lo han pasado ha sido Terelu Campos. Todos sabemos que la compañera de Carmen Alcayde siente un profundo miedo hacia los bichos. Por eso, y a pesar de que no fue atacada con uno de ellos, la presentadora estuvo intranquila durante toda la emisión.

Carmen Alcayde se da un chapuzón

Carmen Alcayde se ha convertido en la segunda participante del juego de las duchas de Sálvame al más puro estilo ¿Qué apostamos?

Este lunes, 18 de julio, Lydia Lozano fue la elegida al azar para inaugurar esta nueva sección del programa. Después de saber las tres opciones que la dirección le propuso, la periodista aceptó el desafío de buscar a 20 personas que acudieran a las instalaciones de Mediaset vestidas como ella.

| GTRES

Al día siguiente, la siguiente concursante ha sido Carmen Alcayde. La colaboradora escogió un reto que, a priori, parecía sencillo: tenía que conseguir que "15 personas acudieran en bicicleta a las instalaciones de Mediaset".

Si conseguía superar el desafío no tendría que ducharse en directo y sería Kiko Hernández el que recibiera el castigo. "Me ducho, pero no lo hago solo, si Carmen gana el reto, me ducho con Terelu Campos", aseguró el colaborador.

Finalmente, Alcayde corrió la misma suerte que 'la reina del chuminero' y tuvo que meterse bajo las duchas de Telecinco para cumplir con el trato.