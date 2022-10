Carmen Alcayde habla de la infidelidad y confiesa con quién vive desde que se divorció

Carmen Alcayde dejó helado a todo Sálvame después de sorprender con una revelación que llevaba oculta un cierto tiempo. La colaboradora valenciana desveló en directo que se separaba de su marido con el que llevaba 30 años de relación, casi 20 de casados y tres hijos en común.

Carmen Alcayde ha dejado claro que la separación de Eduardo Primo es "de mutuo acuerdo", pero no ha quitado hierro al asunto y ha confesado que ambos están "destrozados. Es una decisión muy difícil, pero creo que acertada", decía con tono apesadumbrado la tertuliana de Sálvame.

Alcayde ha contado que una de las razones por las que se ha acabado el amor entre ellos es que ha habido "demasiado desgaste en la relación". Pero deja claro que no habido ninguna infidelidad de por medio.

Carmen Alcayde se separa tras 30 años con su marido

Ayer, la veterana televisiva ya no portaba su anillo de casada, un anillo que llevaba con ella desde hace nada más y nada menos que 19 años.

| Mediaset

Esta también ha desvelado que están en trámites de separación y que está "jodida". En un momento dado, los colaboradores de Sálvame, atónitos tras escuchar las palabras de Alcayde, le han planteado si hay alguna opción de reconciliación.

La valenciana ha confesado que realmente ellos "eran muy amigos", y que esta separación no es la primera vez que ocurre.

Ya cortaron parcialmente sus caminos antes de casarse en 2003, y es que se separaron y volvieron de nuevo para pasar toda la vida juntos. Alcayde considera que sentían que estaban en etapas de la vida muy distintas, pero que se complementaban a la perfección.

Alcayde sabe que ha tomado la decisión correcta

Además, Alcayde ha puesto el foco en el bienestar de sus hijos y considera que, en estos casos, cuando el amor se acaba lo mejor es separar los caminos. Es preferible contarles la realidad a los suyos para que puedan seguir siendo felices aunque sus padres ya no están juntos.

| Gtres

"Cuando no hay felicidad, lo mejor para ellos es enseñarles que se puede ser feliz aunque separados", ha dicho en directo.

Finalmente, la colaboradora ha hablado sobre cómo ve su futuro sentimental, y el caso es que Alcayde no sabe muy bien lo que ocurrirá en su vida.

"No he estado sola desde hace 30 años. Pero ha llegado la hora de cambiar y sentir que quería probarlo. Quiero poner música y cantar y bailar en casa, es una tontería, pero eso quiero hacer". Tras sus palabras, Carmen Alcayde rompió a llorar en directo de forma desconsolada y dijo agobiada lo siguiente. "Me quiero ir".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

El comienzo del fin del matrimonio de Carmen Alcayde

Hace apenas un año, Carmen confesaba cómo vivía su familia en esa época y dejaba claro que la separación podía llegar en cualquier momento. Desde que está trabajando en Sálvame, Carmen pasa mucho más tiempo en Madrid, mientras su familia está en Valencia.

| GTRES

Además, por aquel entonces la valenciana también trabajaba en la obra de teatro Hongos, función en la que compartió protagonismo con César Lucendo.

"Pasamos aquí en Madrid tres cursos escolares y también la pandemia, pero ahora he mandado para allá el pack completo. Ahora vivimos allí todos", contaba hace tiempo.

"Por ejemplo, ahora me he venido el martes a Madrid y hasta el lunes que viene no vuelvo, pero no será lo normal. Imagino que podré ir y venir más a menudo", decía en septiembre de 2021 en Vanitatis.