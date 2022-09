Carmen Alcayde confiesa que sus hijos no están bien porque él no deja de hacer daño

Carmen Alcayde se hizo famosa por su característico sentido del humor y ha logrado algo realmente complicado: mantenerlo el tiempo. Es una estrella del mundo de la comunicación, por eso muchos se quieren subir a su carro y ganar dinero gracias a ella. Dinio García, el famoso actor de cine para adultos que cautivó a Marujita Díaz, forma parte de este grupo.

Carmen Alcayde es una periodista de raza y hace muchos años trabajaba en un programa de investigación, así que hizo un reportaje sobre el cubano. Él ha dejado caer que tuvieron una noche de amor, pero la colaboradora niega que aquello sucediera. Se han sentado juntos en el plató de Sábado Deluxe y ella ha asegurado que está a punto de pedir ayuda a la justicia.

| La Noticia Digital

Carmen está cansada de seguir mirando para otro lado, ha reconocido que su familia no lo está pasando bien y quiere parar el asunto. No ha podido contener las lágrimas mientras amenazaba a Dinio con llevarle delante del juez y no dejaba de mentir. “Llevo desde que entré en Telecinco con esto, fue lo primero que me preguntaron mis jefes”, ha declarado visiblemente molesta.

Carmen siempre ha mantenido a los suyos lejos de los focos, pero ha reconocido que tanto su marido como sus hijos no están bien. El ex de Marujita Díaz ha exigido respeto, pero la periodista no está dispuesta a dárselo porque quiere proteger a su entorno. “¿Quieres que sea educada contigo cuando a lo mejor estás destrozando a una familia?”, le ha preguntado.

Alcayde ha conseguido asustar al invitado de Sábado Deluxe, quien ha admitido que había exagerado la situación para ganar protagonismo. “Si te he hecho daño porque a veces no me sé explicar te pido perdón a ti y a tu marido porque no quiero romper una familia”, le ha dicho Dinio. La valenciana ha aceptado las disculpas, pero nunca le perdonará el daño que ha hecho.

Carmen Alcayde se harta y lanza una firme amenaza

Carmen siempre rema a favor del espectáculo, no tiene filtro y los espectadores agradecen su generosidad, pero ya ha pisado el freno. No está dispuesta a tolerar más atrevimientos por parte de Dinio García porque está en juego el bienestar de sus pequeños. “Te estás pasando mucho y esto es denunciable, hoy estás sentado aquí, pero el próximo día lo estarás en el banquillo”.

| GTRES

Alcayde, haciendo gala de la habilidad que le caracteriza, ha logrado que el de Cuba cuente la verdad a tiempo. El público de Sábado Deluxe se ha dado cuenta de que todo ha sido un engaño, él solamente estaba buscando ganar dinero en Telecinco. “Estuve con su amiga, es la única verdad”, ha terminado reconociendo al ver que podría haber cometido un delito de injurias.

La presentadora ha recibido el apoyo de las redes sociales, pues ha quedado claro que Dinio estaba mintiendo para hacer daño. Para ella lo importante es que sus hijos y su marido estén bien, no quiere que sufran por su trabajo en televisión. Según ha contado, siente que el actor quiere “destrozarle la vida” y desea saber las razones que tiene.

Carmen Alcayde llora mientras hace una petición

Carmen se ha dirigido al cubano para mandarle un mensaje muy claro: “Desde que fui famosa te intentaste aprovechar, ahora déjame en paz”. Está cansada de defenderse de una historia que nunca ha pasado, lo único que hizo fue investigar los negocios de García. “Si te he fastidiado a ti o a tu bar con esa cámara oculta, porque era joven y quería lo máximo, también te pido perdón”.

Alcayde se ha ganado el apoyo de los espectadores una vez más, todos están con ella y saben que ha contado la pura verdad. Tiene pruebas para demostrar su versión: el testimonio de una de sus amigas, que fue la que realmente estuvo con el cubano. La familia de la tertuliana tiene motivos suficientes para estar orgullosa, pues ha resuelto la trama con una gran maestría.