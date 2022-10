Carmen Alcayde anuncia que se separa del padre de sus hijos tras 30 años juntos

Carmen Alcayde ha acudido a su puesto de trabajo en Sálvame y de un momento a otro ha anunciado algo muy importante para ella. Jorge Javier Vázquez se ha dado cuenta de que no llevaba el anillo de compromiso y le ha hecho la pregunta del momento. La valenciana le ha contestado de forma sincera y ha reconocido que ya no está con el padre de sus hijos.

Carmen Alcayde ha llorado al recordar que llevaban 30 años juntos, pero se dio cuenta de que tenía otras necesidades. Ha dejado claro que no ha ocurrido nada malo, se han separado de mutuo acuerdo y siguen teniendo una relación estupenda. “No hay ni buenos y malos porque es un hombre maravilloso, pero ahora no estábamos conectados, simplemente es eso”.

| GTRES

Carmen ha desvelado por qué tomó la decisión: quería estar sola y necesita empezar una vida. “Ha sido una decisión muy difícil, pero meditada y afectada, no sé si hay posibilidad de volver, eso nadie lo sabe”. Considera que ha llegado el momento de disfrutar, aunque ha aclarado que ha sido muy feliz al lado de su marido.

“Necesito encontrarme a mí misma porque yo era siempre mujer y madre, siempre planes con los niños. Carmen no estaba y quiero encontrarla y ver a ver cómo es porque yo no he estado sola desde hace 30 años. Es que antes de eso yo siempre he tenido novio y me aparece estar sola”, ha explicado la colaboradora.

Carmen Alcayde ha contado toda la verdad

Carmen prefiere no hablar de su vida privada, pero sabe que es una noticia que iba a terminar saliendo. Por eso se ha armado de valor y ha contado toda la verdad, no quiere guardarse nada para ella. “Él siempre me ha apoyado en mi carrera, me manda mensajes y espero que lo siga haciendo”.

Alcayde estaba deseando contarlo, asegura que ha pasado “unos días horribles” porque se sentía presionada por este tema. Se ha dado cuenta de que lo más acertado es ser sincera, por eso tuvo una conversación con su marido.

“Era cómo que estuviéramos jugando al juego de la cuerda y cada uno tiraba para un lado. Cada uno quería hacer una cosa diferente y cada uno pensaba que el otro mandaba. Nos merecemos una oportunidad para que cada uno haga su vida”, ha declarado Alcayde.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

La valenciana no ha dado muchos detalles, pero ha dejado claro que el padre de sus hijos se encuentra perfectamente. También es un momento duro para él, pero ambos sabían que debían interrumpir el matrimonio.

“La otra parte está bien, yo creo que estamos los dos bastante destrozados, pero tenemos tres nenes en común. Lo hemos hecho básicamente por ellos, para que vean una vida feliz. Muchos no se separan por los hijos, pero yo creo que es todo lo contrario”.