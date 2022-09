Carmen Alcayde anuncia que han roto y explica por qué no quiere volver a verle

Carmen Alcayde está cansada de guardar silencio y ha explicado lo que está sucediendo, aunque antes ha lanzado una clara advertencia. En Sálvame han entrevistado a Dinio García, un actor de cine para adultos que asegura haber estado con la colaboradora. Ella reconoce que tuvo contacto con él en el pasado porque le investigó, pero promete que no han pasado ninguna noche juntos.

Carmen Alcayde ha desvelado que en un primer momento tuvo buena conexión con Dinio, pero después se dio cuenta de cómo era en realidad. En ese momento rompió la relación que les unía y desde entonces no han vuelto a hablar, a pesar de que él ha hecho intentos. Quiere enfrentarse con ella en un plató de televisión, aunque la tertuliana no está dispuesta a darle protagonismo.

Carmen está convencida de su verdad, sabe que no ha mentido y no tolera que el cubano insinúe que fueron amantes en el pasado. Lo único que sucedió es que ella hizo un reportaje de investigación y subió a la habitación de su hotel para continuar con su misión. Nunca estuvieron juntos, aunque él asegure que ambos acabaron con poca ropa dentro del dormitorio.

“Desde que yo conté mi verdad, la única verdad, Carmen no deja de querer ponerme zancadillas y zancadillas”, asegura Dinio en Sálvame. “No lo veo justo porque tú, como profesional, tienes que reconocer que esa vez que me hiciste la cámara oculta”, le recomienda. La tertuliana admite que le grabó a escondidas, pero asegura que todo lo demás es mentira.

Alcayde ha recibido una propuesta por parte de la dirección de Sálvame: sentarse al lado del actor para ver quién está mintiendo. No está dispuesta a someterse a ningún examen, así que ha rechazado el supuesto porque sabe que están en inferioridad de condiciones. Él no tiene nada que perder y podría seguir mintiendo, mientras que ella debe velar por los intereses de su familia.

Carmen Alcayde ha impuesto sus normas

Carmen ha explicado que no quiere volver a cruzarse con Dinio porque sabe que lo único que quiere es ganar dinero en televisión. Lleva un tiempo en la sombra y le viene bien que se hable de él, por eso está mintiendo tanto y siendo tan polémico. Lo que sí ha dejado claro es que nunca le ha quitado el trabajo, nunca ha impedido que vaya a ningún plató.

“Yo no le he vetado, pero no me sentaría con él ni por todo el oro del mundo”, asegura la tertuliana visiblemente molesta. No entiende que sus compañeros den crédito al exnovio de Marujita Díaz, piensa que deberían estar de su parte. Tiene a sus espaldas una carrera brillante y no dejará que nadie la ensucie con un suceso que nunca se ha producido.

Alcayde ha escuchado las palabras del cubano, pero no ha entrado en su juego porque sabe que lo único que busca es polémica. Solamente se ha pronunciado para matizar que ella nunca le ha quitado el trabajo a nadie, no ha puesto ninguna zancadilla.

“Durante 20 años siempre que me has visto has agachado la cabeza. Te reto a que te sientes conmigo en un programa, y yo voy gratuitamente. Me han propuesto muchos programas y sé que tú has dicho que no”, le ha dicho Dinio García.

Carmen Alcayde está protegiendo a alguien

Carmen asegura que tiene una explicación lógica y que el público entendería su versión si decidiera compartirla, pero no lo hará. Está protegiendo a una persona que estuvo esa noche con ella, una mujer que sí mantuvo relaciones con el actor. Sin embargo, nunca dirá su nombre porque es alguien que no forma parte del mundo del espectáculo.

Alcayde pretende continuar su camino en Sálvame, pero tampoco consentirá que rebusquen en su pasado. No oculta nada y tiene una carrera brillante, por eso la audiencia considera injusto lo que está pasando con ella. Nunca ha comercializado con su vida privada y no está bien situarla en una posición tan comprometida para generar audiencia.