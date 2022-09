Carmen Alcayde decide romper con él porque le falta el respeto y le ridiculiza

Carmen Alcayde lleva algo más de un año trabajando en Sálvame y allí ha protagonizado muchos momentazos. Así, lo ha hecho desvelando sus operaciones estéticas o convirtiéndose en ganadora del Mediafest. Pero en las últimas horas ha conseguido ser el centro de atención por el conflicto que ha vivido con uno de sus compañeros: Kiko Matamoros.

Ella y el madrileño se han 'atizado' verbalmente y él la ha acusado de no respetarlo bajo ningún concepto.

Carmen Alcayde y su conflicto con Matamoros

La expresentadora de Aquí hay tomate es una de las integrantes de Sálvame con menos pelos en la lengua. Siempre dice lo que piensa y esto le ha granjeado más de un problema. El más reciente lo ha vivido en las últimas horas con Kiko.

La tensión entre ellos surgió cuando se desveló que el test de inteligencia realizado a José Antonio Avilés daba un resultado elevadísimo, 128. Dato que ha llevado al novio de Marta López Álamo a decir: “Yo le felicito por esas capacidades que tiene. Pero a la vez ayer se le presenta un poco como un ser anormal, fuera de lo común”.

En este momento, Carmen ha intervenido. Lo ha hecho para decirle: “Esperaba que tuviera más dato que tú ¿Sabes el porqué? Porque es un hombre que se cree su propia mentira”.

| GTRES

A Matamoros no le ha gustado dicho comentario y ha originado el conflicto. Lo ha hecho diciendo: “A ver cuando dices algo coherente porque, de verdad, te haré la ola ¿Qué tiene que ver?”. A lo que ella ha respondido: “Perdona que te diga, pero la gente que está más para allá del mundo luego a lo mejor es la más inteligente”.

“Tiene la inteligencia suficiente para que nos creamos un papel ¿Cómo que no es coherente lo que digo? ¿Por qué me tienes que despreciar a mí ahora?”.

El colaborador ha decidido responder a esa última pregunta: “Porque me acabas de despreciar tú a mí. Tienes menos memoria que un pez porque hace cuatro segundos me estabas faltando al respeto”.

Carmen Alcayde, estalla enfadadísima

La presentadora valenciana se ha mostrado realmente enojada cuando su compañero la ha acusado de no respetarlo. Y ante esta acusación ha optado por intervenir: “Mira, te iba a faltar al respeto hoy y no lo he hecho. Estamos hablando antes de Jaime de Marichalar y no lo he dicho por si él sentía que se lo faltaba”.

“Cuando han dicho que ya es menos divertido, yo he pensado que quizás no lo es por la edad, porque tienes una edad para todo. Pero no lo he dicho porque he pensado que Kiko me iba a decir que, según la OMS, esto de la edad es no sé y no sé cuánto. Por eso, me he callado y, al final, estamos aquí atados de pies y manos”.

| España Diario

Un comentario que ha enfadado tanto a aquel que se ha dirigido a ella para decirle: “Parece mentira que trabajes en esto. Sabe perfectamente todo el mundo que está aquí el porqué ahora es menos divertido Marichalar”.

En este punto, él se ha calificado asimismo como superdotado y ella le ha tachado de falta de humildad. Un cruce de palabras que ha generado que otros integrantes del programa, como Gema López, hayan dejado de manifiesto que entre sus dos compañeros hay un problema enquistado. Y está en lo cierto porque no es la primera vez que aquellos se enfrentan en directo, habrá que ver cuál es la próxima.