Carlota Corredera confiesa que no volverá porque la separación ha sido dolorosa

Carlota Corredera ha estado en los últimos meses en el punto de mira. Tras ser despedida inesperadamente del programa que presentaba desde hace 13 años, Sálvame, todo el mundo no podía evitar preguntarse el motivo de su expulsión.

Fueron las numerosas fuentes que apuntaron, entre ellos la conocida revista Lecturas, que sacaron a la luz la razón de que Carlota fuera prescindida del espacio más exitoso de Telecinco.

Carlota Corredera se vio obligada a decir 'adiós' a su querido programa por un personaje estrella de esta cadena: Rocío Carrasco. Y es que con el estreno de la docuserie de la hija de 'la más grande', Rocío, contar la verdad para seguir viva, la imagen de Corredera había desmejorado totalmente.

| Gtres

Desde que la de Vigo empezó a defender a capa y a espada el papel de Rociíto en el documental, se ganó a muchos detractores. Su insistente discurso feminista y las continuas peleas que tenía con colaboradores que no defendían a Rocío hicieron que los espectadores se cansaran de su figura en televisión.

Así que, como la opinión pública no mejoró respecto a Carlota Corredera, tuvieron que prescindir de ella. Conforme han ido transcurriendo los meses, Carlota Corredera no ha ofrecido declaraciones al respecto hasta ahora.

La periodista ha roto su silencio tras su despido polémico y ha confesado lo que supuso para su persona que Rocío Carrasco entrara en su vida tanto privada como profesionalmente.

Carlota Corredera, despedida a causa de Rociíto

Carlota Corredera ha sido la invitada estrella del popular podcast de Carolina Iglesias y Victoria Martín, Estirando el chicle. Tras meses guardando silencio, al fin ha relatado el cambio de 180º grados que ha experimentado en el último año.

Desde un repaso a su carrera como periodista y directora del espacio hasta su papel en la docuserie de Rociíto. De este modo ha procedido la entrevista a la gallega, que no ha dudado en decir públicamente todo lo que piensa.

"Las cosas más terroríficas de mi vida me han pasado a raíz de dar la cara en la docuserie", aseguraba. Y es que padeció un fuerte acoso mediático cuando insistió en defender el testimonio de la exmujer de Antonio David.

"La parte de la historia más oscura que he vivido profesionalmente ha sido a raíz de dar la cara por las mujeres. Por Rocío y por las víctimas de violencia de género", afirmaba para el podcast.

| Mediaset

A pesar de ello, a día de hoy la presentadora no se arrepiente de la lucha feminista que empeñó en aquel entonces. La de Vigo ha explicado que ha pagado "un precio muy alto", pero que "volvería a hacerlo".

Y es que las duras críticas que recibió fueron la gota que colmó el vaso para que Sálvame dejara de contar con ella. Su mala imagen perjudicaba gravemente a la reputación del espacio, que cada vez se gana más detractores por una razón o por otra.

Además, ha querido hablar del espacio en el que trabajó por primera vez desde su despido. "Desde que me fui de Sálvame no lo he vuelto a ver", decía contundente ante la mirada de sorpresa de las entrevistadoras.

"Ser presentadora es una locura. Tienes que tener la cabeza fría y amueblada y estar preparada para todo lo que venga. Si salgo presentando mal, si vuelvo tras las cámaras mal...", indicaba.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Carlota Corredera se apoya en su nuevo programa

No cabe duda de que Carlota Corredera ha vivido uno de los momentos más duros de su etapa profesional. Y, aunque el formato optó despedirla inesperadamente, Carlota Corredera no guarda rencor al espacio en el que fue directora y presentadora.

Incluso no duda en reconocer públicamente que su expulsión se debió a Rociíto, pero que aun así sigue siendo amiga íntima suya. "Aunque no esté con ella en Mediaset y en el programa, estoy siempre en su equipo", decía en alguna ocasión.

Pese a que se encuentra disfrutando de sus vacaciones, lo cierto es que la de Vigo ya tiene en mente dirigir otro programa de televisión. Un nuevo proyecto profesional que estaría preparando al lado de su marido, Carlos de la Maza, y la productora de Sálvame.

Pero, de momento, no se sabe nada acerca del formato que estaría preparando Carlota Corredera. Quizás, después del verano, la presentadora dé una sorpresa a sus fans lanzando la noticia del estreno de su nuevo espacio.