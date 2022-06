Carlota Corredera rompe el silencio y su marido Carlos confirma los rumores

Carlota Corredera ha reaparecido en nuestras vidas tras varios meses alejada del foco mediático para hablar sobre uno de los temas del momento.

El pasado 25 de marzo, Carlota anunció por sorpresa que había tomado la decisión de dejar su puesto de trabajo dentro de Sálvame.

"Han sido 13 años, toda una vida en este programa. He sido muy feliz, lo más importante de mi vida me ha sucedido en Sálvame. Me voy supercontenta y, sobre todo, muy agradecida", dijo Carlota Corredera con lágrimas en los ojos.

Aunque en ese momento nadie se percató, su salida del formato ha podido estar marcada por su supuesta implicación en la Operación Deluxe, una trama de espionaje ilegal que se gestó en los despachos de La fábrica de la tele.

Desde entonces, no hemos vuelto a ver a Carlota Corredera en ninguno de los espacios de Mediaset España. Y, a pesar de que aseguró que muy pronto regresaría a la empresa de Fuencarral con un nuevo proyecto televisivo, de momento no se sabe nada al respecto.

Ahora, Carlota Corredera ha roto su silencio para hablar sobre el estreno de la docuserie, En el nombre de Rocío. Como todos sabemos, la gallega siempre ha sido una férrea defensora del testimonio de Rocío Carrasco, por eso no ha querido dejar pasar la ocasión para dar su opinión acerca de esta nueva entrega.

Carlota Corredera habla alto y claro sobre su gran amiga

Carlota Corredera no ha tenido ningún problema en lanzar un mensaje a todas aquellas personas que tienen miedo a lo que Rociíto pueda hacer público en esta nueva producción audiovisual.

Las cámaras de Europa Press han tenido la oportunidad de hablar con la escritora que, ha dejado entrever que si ha visto las dos primeras entregas de esta nueva serie documental.

"Por fin se ha estrenado y me alegro mucho. Ya sabéis que estoy siempre con el equipo de Rocío, aunque no esté con ella en Mediaset y en el programa", comenzó diciendo Carlota Corredera.

"Estoy siempre en su equipo, muy contenta de verla. Me encanta que trabaje porque eso también significa reparación para ella".

En relación con la decisión que ha tomado Carrasco de contar toda la verdad acerca de su familia más mediática, Carlota tiene una opinión muy clara.

"Ella lo contó, estuvo a punto de quitarse la vida y ahora quería ser un Ave Fénix y lo ha conseguido. Es su decisión. Al final una persona de la que hemos hablado mucho, ahora llega su momento, no va a dejar a nadie indiferente y hay que respetarlo".

Carlota Corredera está disfrutando al máximo su retiro televisivo

Carlota Corredera no está pasando por uno de sus mejores momentos, profesionalmente hablando, pero eso no le ha impedido disfrutar de la vida al máximo.

Desde que decidió alejarse del foco mediático, la presentadora ha tenido la oportunidad de viajar a lugares que siempre había querido visitar. Pero, sin duda, lo más valioso para ella ha sido poder pasar más tiempo junto a su hija.

Y ha sido, precisamente, cuando las cámaras de Europa Press le han preguntado por su faceta como madre, cuando Carlota Corredera no ha podido evitar emocionarse.

"Creo que soy una gran mami, eso dice mi hija. Yo creo que soy una mami muy paciente y tengo mucha complicidad con mi niña. Ahora va a hacer 7 años y quieras que no crece la complicidad, es maravilloso verla y compartir tiempo con ella, es maravillosa".

Este retiro forzado también le ha servido para llevar a cabo uno de los sueños que compartía con su marido: abrir su propio negocio.

Según informó hace unos días la revista Semana, el matrimonio ha creado una sociedad centrada en "operaciones de cámaras de cine, televisión, vídeo y producciones cinematográficas".