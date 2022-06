Carlota Corredera recibe el rechazo más temido y asume que nunca volverán

Carlota Corredera ha sido una de las presentadoras más importantes de Telecinco, pero la cadena ha decidido dejar de contar con ella. Supuestamente está preparando un nuevo programa, aunque algunos medios aseguran que nunca volverá a hacer pantalla. La gallega ha recibido el rechazo definitivo: una de sus antiguas colaboradoras no quiere trabajar más con ella.

Carlota Corredera está preparada para tomar las riendas de cualquier proyecto, el problema es que su imagen está muy dañada. Todo el mundo le relaciona con la prensa rosa y ese es el motivo por el que una de sus compañeras prefiere distanciarse de ella. Estamos hablando de Irene López Assor, quien considera que hundió su carrera por colaborar en el programa de la gallega.

Carlota ha descubierto que Irene cometió un gran error al aceptar la oferta de Sálvame, pues nadie volvió a confiar en ella como psicóloga. Trabajó en el programa cuando Corredera era directora y también estuvo mientras ejercía de presentadora, así que sabe de lo que habla. No entendía por qué había dos millones de espectadores y su consulta estaba vacía, pero ya tiene la respuesta.

Carlota sabe que la psicóloga se ha sincerado en sus redes y ha confesado que está arrepentida de formar parte de la plantilla de Telecinco. Solamente volvería a la cadena para trabajar con Iker Jiménez, pero él no le llama por haber colaborado en Sálvame. Promete que estar cerca de Jorge Javier Vázquez no le ha beneficiado, de hecho se le cerraron muchas puertas.

“Hundí mi carrera en Telecinco, lo hice porque no lo vi venir”, ha explicado en su canal de TikTok. Corredera ya ha asumido que nunca volverá a trabajar con Irene, a pesar de que tenían una relación muy estrecha. La gallega es una gran defensora de la salud mental, por eso tenía un vínculo tan estrecho con la psicóloga.

Carlota Corredera tiene pocas posibilidades de regresar

Carlota ha hecho grandes méritos para ocupar la dirección de Sálvame, se ganó la confianza de sus responsables y comenzó a presentar. En un primer momento el público le adoraba, pero después de aplaudir a Rocío Carrasco su vida cambió. No está arrepentida, pues siempre ha intentado dar la cara por lo que consideraba justo.

Corredera ha tenido que ponerse en manos de profesionales porque estaba recibiendo ataques completamente injustificados. Tampoco ha tenido suerte en su vida profesional, pues sus antiguos jefes no le han tratado igual que al resto. Cuando dejaron de contar con ella despidieron a David Valldeperas y a Alberto Díaz, pero a ellos les han vuelto a contratar.

La gallega podría comprender a Irene López Assor, pues a las dos les ha pasado lo mismo: el público creen que solo saben hacer corazón. La psicóloga ha hablado por primera vez de las consecuencias que ha sufrido por formar parte de un programa tan polémico.

“A mí me encantaba Sálvame y disfrutaba como una enana, pero no evalué lo perjudicial. Me extrañaba que en cuotas de audiencia de 2 millones de personas solo me vinieran dos personas a consulta. Después de analizar mucho, me di cuenta de que no estaba en el camino correcto y con todo el dolor de mi corazón lo dejé”.

Carlota Corredera está bien acompañada

Carlota tiene claro que lo único que puede hacer ahora es recuperar fuerzas, por eso pasa tanto tiempo con su familia. Su marido Carlos también trabaja en Telecinco, concretamente en la productora La Fábrica de la Tele. El matrimonio tiene más tiempo libre que antes, de hecho ya han hecho varios viajes para desconectar de la presión mediática.

Corredera aseguró que estaba preparando un nuevo programa y muchos pensaban que terminaría recomponiendo su imagen pública. Sin embargo, el portal Informalia desmiente que haya algún proyecto encima de la mesa y dice que la gallega lo ha perdido todo.