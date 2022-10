Carlota Corredera habla con su hija y su marido y les confiesa que ha llegado la hora

Carlota Corredera vivió una de las tardes más emotivas desde que trabaja en Telecinco. Fue este jueves cuando la presentadora volvía a la que fue su casa, Sálvame, después de seis meses fuera de allí por decisión de los jefazos de la cadena.

Mediaset decidió en su día que Carlota dejase de conducir el programa de La Fábrica de la Tele y le encomendó un nuevo proyecto televisivo. Un formato que ha devuelto la ilusión a Corredera después de todo el sufrimiento vivido.

Lo cierto es que la periodista pensaba que volvería la televisión antes de lo que finalmente lo hará, mañana sábado a las 22:00, con el estreno del formato ¿Quién es mi padre?. Un estreno que acogerá a Javier Santos, el hijo no reconocido de Julio Iglesias.

Carlota Corredera le confirma a su familia que ya tiene todo preparado

Con todo, la pasada fue una dura época en la que la comunicadora gallega se quedó relegada a un segundo plano. Aunque tenía contrato con Mediaset, no pudimos verla hasta ahora por decisión de Paolo Vasile.

Finalmente, el día de su vuelta está a punto de llegar. Y en la previa de su reaparición ha tenido un reencuentro en el plató de Sálvame. Ha visto de nuevo a sus compañeros y se ha roto de emoción.

Eso sí, esta ha sorprendido a todos al aparecer previamente en el estadio del Leganés. Y ha hilado su reaparición con el fútbol que practicó Julio Iglesias en su juventud, ya que el primer invitado de su nuevo programa será el citado Javier Santos.

Medio año más tarde, Corredera se encontraba con los suyos y con una sonrisa de oreja a oreja pisaba el plató en el que trabajó durante 12 largos años.

El caso es que la protagonista del día en Telecinco entro con lágrimas en los ojos. Y lo primero que se le ocurrió decir después de abrazar a David Valldeperas fue que "yo no quería llorar".

La presentadora viguesa regresa a casa seis meses después

"Estoy superemocionada, es muy emocionante estar aquí y, sobre todo, ver al público sin mascarilla", rezaba el primer mensaje tras la vuelta de Corredera.

Así las cosas, la nueva presentadora de ¿Quién es mi padre? ha ido dando abrazos a todos los que se ha ido encontrando según ingresaba en el plató. Uno de los abrazos más efusivos ha sido el que le ha dado María Patiño, que se ha subido a ella como una niña pequeña.

Así ha mostrado públicamente lo mucho que quiere a su compañera de cadena, y todo a pesar de que no han conseguido juntarse en un plató desde hace mucho tiempo.

"Me está temblando todo. Es que ya no sabía lo que era esto. Es muy emocionante… ¡Ay, Adela!", decía presa de los nervios.

Carlota, emocionada tras el cálido recibimiento en Sálvame

"Y encima está David Valldeperas dirigiendo todo. Está todo en orden", ha dicho orgullosa la comunicadora viguesa.

Durante este tiempo ha podido descansar y superar sus peores días cuando recibió tantas críticas por su apoyo frontal al discurso de Rocío Carrasco en su docuserie.

"Se me ha pasado volando, superrápido. Ha sido una desconexión necesaria. Hoy estoy de visita y feliz de estar en casa. Sálvame siempre será mi familia. Soy absoluta fan de vuestro trabajo y es increíble que estéis todos los días cinco horas entreteniendo a la gente", ha sostenido.

Hay que decir que poco antes de entrar ayer en Sálvame, Corredera pudo charlar brevemente con Jorge Javier.

Con todo, el catalán le ha dedicado unas emotivas palabras. "Me encanta verte en tu casa, en Mediaset, me gusta mucho ver a Carlota en Mediaset, me gusta verla de nuevo. Felicidades, Carlota, esto vuelve a ser como antes", finalizaba el de Badalona.