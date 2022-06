Carlota Corredera se escapa con su hija tras anunciar la triste enfermedad

Carlota Corredera está atravesando una etapa complicada porque sus detractores se están aprovechando de su ausencia de la pequeña pantalla. No puede defenderse, así que están difundiendo rumores que podrían no corresponderse con la realidad. Una de las cosas que dicen es que en Telecinco ya no le quieren, por eso han prescindido de sus servicios.

Carlota Corredera prefiere hacer oídos sordos a los ataques que está recibiendo, por eso se ha escapado con su hija a una zona de playa. Concretamente se encuentra en la Costa Blanca y ha compartido la experiencia con sus seguidores de Instagram.

Hay muchas personas que le admiran, a pesar de que el bando contrario haga más ruido en las redes sociales.

Carlota se ha dado cuenta de lo más importante: quiere proteger a su pequeña y disfrutar de experiencias maravillosas a su lado. Es una madre estupenda, pero no podrá tener más hijos porque los médicos le diagnosticaron una enfermedad hace años. Antes de marcharse de Sálvame habló del tema para dar visibilidad al problema: se llama preeclampsia.

“Yo no voy a volver a tener hijos biológicos porque tuve riesgo de preeclampsia, que es algo que puede acabar con la vida del bebé. En esta situación yo creo que es un acto de responsabilidad, pero que cada circunstancia es un mundo. Yo conocí a mi marido a los 37 años, no todo lo controlas, y por suerte tengo una hija sana”, desveló con total sinceridad.

Carlota se ha convertido en un referente para muchas mujeres, entre otras cosas porque ha normalizado situaciones que son muy necesarias. Ha trabajado duro para que el público comprenda la importancia de ir al ginecólogo, quien le detectó su enfermedad. Después de esto su vida ha cambiado y ahora se dedica a hacer feliz a su hija, por eso se ha ido de vacaciones.

Carlota Corredera está encantada con su nueva vida

Carlota ha desaparecido de la televisión, pero está muy presente en la prensa porque su personaje público genera mucho interés. Hay quien dice que está atravesando una crisis matrimonial, pero esta hipótesis es completamente falsa. Su esposo ha estado en el último viaje que ha hecho, una excursión que le ha servido para darse cuenta de algo.

Corredera quiere que su familia viva experiencias maravillosas y como ahora está más relajada puede dedicarse a disfrutar. Ha estado 12 años haciendo un programa diario, así que ha llegado el momento de disfrutar de sus méritos profesionales. También ha aprovechado para hacer publicidad del hotel que ha elegido en la Costa Blanca.

“Este fin de semana me he escapado en familia y hemos disfrutado muchísimo, sobre todo mi sirenita. Desde que soy madre mi prioridad es siempre buscar las mejores vacaciones para toda la familia. En este resort prometen experiencias y emociones y lo cumplen en régimen de ultra todo incluido”, ha escrito la presentadora.

Carlota Corredera aprende una gran lección

Carlota siempre ha sido una madre estupenda, pero tenía poco tiempo para disfrutar de sus seres queridos. Desde que marchó de Sálvame ha viajado mucho y ha aprendido que lo que le hace feliz es vivir emociones junto a su familia. Su marido Carlos sigue trabajando en Telecinco, concretamente es cámara en la productora La Fábrica de la Tele.

Corredera, pese a todo lo que se ha contado, está cada vez más cerca de regresar a la pequeña pantalla. Sus escapadas le han devuelto la ilusión y está preparando un proyecto que revolucionará la televisión. Sin embargo, sus responsables no han dado ningún detalle del nuevo programa que presentará.