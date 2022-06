Carlota Corredera no puede tapar la verdadera razón de su despido en Telecinco

Hace unos meses, Carlota Corredera se despedía de Sálvame tras 13 años ejerciendo como una de las presentadoras oficiales del espacio. Una despedida que provocó las lágrimas de los directores del programa y los compañeros tertulianos de la periodista.

El motivo de su abandono se debía a que se iba a dedicar por completo a un nuevo proyecto profesional que tenía en mente. Según Carlota, ella misma y la productora estaban preparando un nuevo programa.

Un espacio que prometía seguir la dinámica de El programa de Ana Rosa y Ya es mediodía, que mezclan contenido de actualidad y entretenimiento. Una combinación que, de momento, a la cadena le funciona muy bien.

Sin embargo, desde su último programa en Sálvame, no ha habido ni rastro de ella en televisión. Y, aunque somos conscientes de que empezar un formato desde 0 supone un gran trabajo, lo cierto es que tampoco se sabe nada al respecto.

Se rumorea que la falta de información se debe a una posible razón: una excusa que Carlota habría inventado para justificar su marcha de Sálvame. Pero eso no es todo, sino que, además, comentan que se habría ido porque en realidad la habían despedido, y no habría tomado la decisión ella misma como habría hecho creer.

Carlota Corredera, despedida por culpa de Rocío Carrasco

Tras meses de especulación sobre el verdadero motivo de su despedida, por fin ahora se conoce. Sin duda, ha sido gracias a la revista Lecturas, que ha publicado la causa del porqué Carlota Corredera fue obligada a decir 'adiós' al querido espacio en el que trabajaba.

La periodista no ha podido evitar que al final haya salido su secreto a la luz. Una expulsión que estaría relacionada con un personaje clave de esta cadena.

Así es, nos estamos refiriendo a Rocío Carrasco. Y es que desde que se estrenó la docuserie de la hija de 'la más grande', Rocío, contar la verdad para seguir viva, la periodista y Rociíto se volvieron íntimas amigas.

Cada vez que se le presentaba la oportunidad, Carlota no dudaba en apoyar públicamente a su amiga en frente de todos los haters que aseguraban que se estaba inventando su testimonio.

Pero todo indica que Rocío Carrasco no ha hecho lo mismo por ella, sino todo lo contrario. La exmujer de Antonio David podría haber perjudicado la imagen de la periodista.

Desde que Carlota empezó a defender a capa y a espada el papel de Rociíto en su documental, se ganó a muchos detractores. Una postura que también hizo que consiguiera que la audiencia se cansara de verla como presentadora.

Con el objetivo de que Carlota Corredera limpiara su imagen pública, Telecinco habría ofrecido a la periodista participar en Supervivientes. Su paso por ese concurso podría haber mejorado la opinión de los espectadores y conseguir aceptar, de nuevo, su trabajo como presentadora de Sálvame.

No obstante, la gallega rechazó la oferta porque no quería estar tanto tiempo lejos de su hija pequeña, Alba. Por lo que la cadena no tuvo más remedio que prescindir de su labor en la televisión.

Carlota Corredera sigue apoyando a Rociíto

A pesar de que Rocío indirectamente la ha perjudicado hasta tal punto de que la despidieran de Sálvame, Carlota Corredera sigue de su lado. Y es que la periodista continúa defendiendo a su amiga, ahora más que nunca tras el estreno de la segunda parte de la docuserie de la hija de 'la más grande'.

Carlota Corredera vio desde su casa En el nombre de Rocío y no dudó en compartir su opinión públicamente. "Yo, sabéis que estoy siempre con el equipo de Rocío", aseguraba la gallega.

"Aunque no esté con ella en Mediaset y en el programa, estoy siempre en su equipo". Sin duda alguna, unas palabras que han confirmado que no siente rencor hacia la exmujer de Antonio David.

Y es que, pese a su despido por culpa de Rociíto, ella decide apoyarla día tras día de las malas lenguas. Una opinión que, seguramente, también veremos en el nuevo programa que está preparando.