Carlota Corredera confirma lo de su divorcio y acepta que tiene problemas

Carlota Corredera lleva mucho tiempo trabajando en la prensa del corazón y sabe perfectamente qué tiene que hacer ante ciertos escándalos. En enero de 2022 confirmó lo de su divorcio, pero lo hizo de una forma muy sutil: todo lo que se estaba contando era mentira. Sigue felizmente enamorada de su marido Carlos Maza, quien trabaja de cámara para la productora La Fábrica de la Tele.

Carlota Corredera es consciente de que la mejor forma de no alimentar el odio en las redes sociales es no dar pábulo a ciertos rumores. No entró en detalles, pero corroboró que lo que se estaba contando sobre ella no se correspondía con la realidad. El cómico Josep Ferre, caracterizado de Julián Muñoz, se acercó a la gallega y ella le frenó: “Estoy casada y muy bien casada”.

Carlota quiere proteger a su marido, por eso apenas habló de él cuando trabajaba de presentadora en el programa Sálvame. Su trayectoria en este espacio ha terminado y actualmente tiene que resolver un nuevo problema: el público está molesto con ella. Cabe la posibilidad de que regrese a Telecinco en agosto, pero la audiencia se ha lanzado a las redes para intentar impedirlo.

Carlota aseguró que tenía que marcharse de las tardes de Telecinco porque estaba preparando un nuevo proyecto que relanzaría su carrera. El portal Informalia desmintió la información y garantizó que la comunicadora había sido despedida de Mediaset. Esta teoría podría no ajustarse con la realidad, al menos no es compatible con los nuevos rumores.

Emma García dejará de presentar Viva la Vida porque sus responsables han cancelado el programa y hay muchas posibilidades encima de la mesa. Según un periodista experto en televisión, Corredera podría sustituir a la periodista vasca. El público no se ha tomado bien este atrevimiento y está intentando, a través de las redes sociales, que Telecinco cambie de idea.

Carlota Corredera podría reaparecer pronto

Carlota, siguiendo las últimas informaciones, tiene posibilidades de ser la sustituta de Emma García, aunque antes debe convencer al público. Los expertos confirman que es una mujer muy preparada, el problema es que no termina de empatizar con la audiencia. Sin embargo, sus responsables siguen apostando por ella, así que no es cierto que haya sido repudiada de la cadena.

Corredera ha sufrido mucho por los ataques del público, de hecho se vio obligada a hablar de su presunto divorcio para desmentir los rumores. Confirmó lo que decían sus compañeros: que todo procedía de una campaña de desprestigio que buscaba hacer daño. Su antigua compañera Paz Padilla no ayudó, pues habló del tema en horario de máxima audiencia.

Paz Padilla intentó salir de un apuro y nombró la supuesta separación de Corredera, aunque es cierto que no lo hizo con mala intención. “A mí me tachan de muchas cosas, igual que ahora dicen que si Carlota se está divorciando”, declaró la gaditana. Estas palabras no hicieron más que alimentar la tensión y todavía hay muchos medios que siguen investigando el tema.

Carlota Corredera resolverá sus problemas

Corredera es una profesional de primera categoría y siempre ha estado a la altura, así que saldrá airosa de cualquier reto profesional. Recordemos que empezó trabajando como redactora, acabó en la dirección de Sábado Deluxe y finalmente presentó Sálvame. En el caso de que sean ciertos los rumores y decida sustituir a Emma García sabrá callar a sus enemigos.

La presentadora se ha puesto en manos de profesionales para conseguir que el odio procedente de las redes sociales no le hagan daño. Según ha salido publicado, su popularidad es cada vez más débil y su cuenta de Instagram ya no tiene tantos seguidores. En Twitter le acatan mucho porque consideran que no se ha portado bien con el caso de Rocío Carrasco.

