Carlota Corredera le confiesa a su marido que tuvo que apartarse para sentirse mejor

Carlota Corredera permaneció un tiempo apartada de la televisión. Ella aseguró que lo necesitaba después de soportar una enorme presión tras la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco. Pero otras fuentes señalan que habían sido los directivos de la cadena los que la habían desplazado.

En cualquier caso, la viguesa volvió a ponerse este sábado al frente de un nuevo formato. Se trata de ¿Quién es mi padre?, un programa que se encargó de promocionar este viernes en el Deluxe. Pero también tuvo tiempo para desvelar cómo habían sido estos últimos meses sin trabajo.

Por primera vez, Corredera confesaba que necesitaba desconectar, alejarse de todo aquello relacionado con la televisión. Además, soportó una época de mucha incertidumbre, en donde desconocía por completo el futuro que le esperaba. El teléfono nunca sonaba para ofrecerle nuevos proyectos en la cadena.

Desvelaba que pese a todo no había pensado en abandonar la televisión. Soportó momentos muy complicados, "pero lo normal, porque yo rompí con 13 años de mi vida". Una de las personas que mejor sabía todo el sufrimiento que había padecido, además de su marido, era Jorge Javier.

Mantiene una relación muy estrecha con el badalonés y durante estos meses no perdieron en ningún momento la comunicación. En la conversación que mantuvieron este viernes, ella señaló que tuvo que enfrentarse a "lo desconocido", a algo totalmente nuevo.

| GTRES

Durante 13 años, Sálvame había sido su casa. Realizó las funciones tanto de directora como de presentadora y se encontraba muy cómoda en el espacio. Pero llegado el momento optaron por apartarla de manera definitiva del programa.

Carlota Corredera aclaraba que había "tenido un parón muy privilegiado. Dejé de venir a la tele y dejar de consumirla".

Desveló que esa decisión no fue porque se hubiera marchado del espacio de Telecinco. En realidad era lo que su mente le pedía.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Necesitaba "dejar de ver televisión por trabajo". En los últimos tiempos se ha especulado mucho respecto a su futuro profesional. Eran muchos los que aseguraban que nunca más volvería a pisar las instalaciones de Fuencarral.

Consideraban que sufrió un importante desgaste a raíz de su defensa a Rocío Carrasco. El público le dio la espalda y soportó muchas críticas. En Telecinco querían esperar un tiempo antes de darle otra oportunidad.

A última hora le dieron este formato que estrenó este sábado y que en principio iba a conducir otro rostro de la cadena. Habían pensado inicialmente en Emma García, pero por algún motivo desconocido, al final se lo confiaron a ella. Unas semanas antes había confirmado en redes sociales que no estaba al tanto de nada de esto.

Tiene claro que su futuro laboral permanecerá siempre vinculado a la pequeña pantalla, ya sea "delante de las cámaras o detrás".

Carlota Corredera agradecía las muestras de cariño

Carlota Corredera confirmó que en todo este tiempo nunca ha estado sola. Recibió muchas muestras de cariño por parte de sus amigos. Aprovechó la ocasión para disculparse con algunas personas.

No contestó muchos de los mensajes que recibió por parte de sus compañeros. "Aprovecho este altavoz para decir que hay mucha gente a la que no he contestado desde que me fui el 25 de abril", apuntó. Continuó diciendo que lo hizo simplemente para "desconectar".

| GTRES

Quería tomarse su tiempo y alejarse de todo aquello que le había provocado ansiedad. Algo que también entendió Jorge Javier Vázquez.

Carlota Corredera se muestra encantada con el nuevo proyecto que le han encargado. Después de seis meses, en donde tuvo la oportunidad "de descansar, de desconectar", vuelve a la primera línea. Su programa aspira a liderar las noches de los sábados.