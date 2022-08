Carlos Sobera reaparece con poca ropa para explicar qué pasa con su cuerpo

Tras una intensa temporada de trabajo, por fin, para Carlos Sobera han llegado las vacaciones. Como el resto de sus compañeros, el presentador va a poder disfrutar del mes de agosto en absoluta tranquilidad antes de volver a la rutina.

Lo cierto es que el vasco estaba deseando hacer las maletas para poner rumbo a un lugar donde pueda relajarse bajo el sol y gozar de la costa. No es de extrañar porque este año ha sido bastante intenso para el exprofesor.

Aunque en general todo ha marchado a las mil maravillas, Carlos Sobera ha tenido que hacer frente, nuevamente, a un famoso concurso de la cadena para la que trabaja. Así es, nos estamos refiriendo a Supervivientes, que año tras año es líder en audiencias.

No obstante, pese a ser la edición menos vista según la cadena, el presentador sabe que ha sido todo un éxito y está contento con el resultado obtenido. Por lo que se puede ir de vacaciones con suma tranquilidad.

Carlos Sobera se despide de Supervivientes a lo grande

No cabe duda de que Supervivientes 2022 ha salido como todos planeaban. Han traído a caras conocidas, se han protagonizado nuevos romances e, incluso, como era de esperar, ha surgido alguna que otra polémica.

Por todos estos motivos y muchos más, el concurso ha conseguido mantenerse en pie. Eso sí, aunque no tuvo rival en su franja de emisión, lo cierto es que ha sido una de las finales menos vista de la historia del formato.

Por otro lado, aunque Carlos Sobera no estuvo en la final del concurso, sí que se pudo despedirse de Supervivientes porque él fue el encargado del debate final. De hecho, en un principio, el responsable de llevar la gala iba a ser Ion Aramendi, pero Sobera tuvo que sustituirlo porque el periodista acababa de ser padre por tercera vez.

Tras el debate final del domingo pasado, 31 de julio, el presentador dijo 'adiós' al concurso hasta la próxima edición. Por este motivo, no ha dudado ni un segundo en hacer las maletas junto a su mujer, Patricia Santamarina, y desconectar del barullo de la ciudad de Madrid.

Asimismo, lo ha afirmado la revista Diez Minutos, que han fotografiado al vasco disfrutando de las increíbles playas de España. A sus 61 años, Carlos Sobera ha lucido cuerpazo a orillas del mar.

Por otro lado, Carlos Sobera ha revelado que se encuentra de vacaciones, así ha dado la bienvenida el presentador a la temporada de calor. "Adiós julio, hola agosto. Mes en que cumpliré años...", escribía publicando un selfie para su perfil de Instagram.

Así es, el vasco estará de aniversario el próximo 11 de agosto, que cumplirá, nada más y nada menos, que 62 añazos. Eso sí, como se ha podido observar, se encuentra mejor que nunca y él mismo lo demuestra así de claro.

Encontronazo entre Carlos Sobera y Anabel Pantoja

Carlos Sobera está viviendo una de sus mejores etapas profesionales. Desde que fichó para presentador en Supervivientes el año pasado, las oportunidades laborales no han tardado en salir a relucir. Eso sí, pese a que este concurso le trae momentazos, también tiene que lidiar con algún que otro problemilla.

Justamente, en el debate final, cuando menos se esperaba que se iba a "liar", tuvo que afrontar como una exconcursante del formato le paraba los pies en directo. Con motivo de la entrevista de Anabel Pantoja y Omar Sánchez en Déjate querer, el vasco quiso saber la opinión del nuevo novio de la influencer, Yulen Pereira.

"Pero, Yulen, ¿tu sensación cuál es? Porque has dicho que no quieres ser segundo plato", preguntaba al esgrimista. A lo que la prima de Kiko Rivera no dudó en saltar. "¡Qué feo! Está súperfeo ya todo esto. Creo que se hizo una cosa muy bonita por parte de esta productora y de este programa tan maravilloso", decía la sobrina de la tonadillera.

"Lo que hiciste me parece maravilloso porque asumiste un riesgo tremendo, es de un valor extraordinario querer cerrar cuentas", se intentó defender Carlos. "Claro, porque es una persona que merece la pena y se merece darle la cara y siempre respetando. Y lo de segundo plato, pues no me ha gustado", contraatacó Anabel.

"Esto pasó ayer. Es inevitable, sobre todo, porque estáis aquí hoy, los dos, que saquemos el tema y lo hablemos. Y lo de 'segundo plato' lo dijo en su momento Yulen y he querido saber si, tras este encuentro, él pudiera pensar esto", dejaba claro Carlos Sobera.

