Carlos Sobera y el problema médico que le ha obligado a pararlo todo

Es el presentador de moda en Telecinco. Carlos Sobera sorprendió al mundo fichando para la cadena y adentrándose en programas que jamás había probado. La jugada le salió bien y ahora es el reclamo del público de Mediaset.

Sin embargo, su último trabajo se ha visto envuelto en polémica después de que el vasco se viera obligado a pararlo. ¿Qué le ha pasado a Carlos Sobera?

Carlos Sobera, el suplente más rentable

Además de por el teatro, Carlos Sobera se ha consagrado como uno de los presentadores más versátiles de la televisión española. Ha dejado a un lado los concursos sobre preguntas y se ha centrado en los realities, concretamente en los de Telecinco. Además de Supervivientes, el vasco tiene ya experiencia en presentar programas de convivencia como Secret Story.

Además, ahora, se ha convertido en el presentador suplente más rentable. Hace unos días, su compañero de trabajo, Ion Aramendi, dio positivo en Covid-19 y no pudo acudir a su puesto de trabajo.

Carlos Sobera siempre disponible, presentó el programa y los datos reafirmaron su éxito en televisión. Además, hace tan solo unos días, también sustituyó a Jorge Javier Vázquez. El catalán, tras estar de baja por haberse contagiado, sufre laringitis postcovid, por lo que estará dos semanas en reposo.

"Voy a tener que estar como mínimo fuera dos semanas porque tengo una laringitis postcovid que me impide hablar y trabajar. Voy a estar completamente recluido y con reposo absoluto de la voz, los últimos programas me costaba hacerlos y tengo que parar inevitablemente. Estoy bien, pero estoy sufriendo una de las secuelas, la garganta y la voz, no me recupero y es paciencia”, escribía.

Así pues, Carlos Sobera presentó la recta final de Supervivientes y los telespectadores apenas notaron la ausencia del catalán. Una vez más, demostró sus habilidades para presentar los programas más complicados.

No obstante, a pesar de los exitosos datos de audiencia, la noche se le complicó a Carlos Sobera. El vasco se vio obligado a parar el programa, y todo por una incidencia.

El problema médico por el que paró el programa

No suele ser habitual que a Carlos Sobera se le complique la noche. Sin embargo, el pasado jueves ocurrió algo en el programa y no tuvo más remedio que hacerlo. Fue en mitad de una prueba física de los concursantes cuando el vasco se preocupó.

El protagonista fue Nacho Palau. El exmarido de Migue Bosé se dio un fuerte golpe en la cabeza y necesitó ayuda médica. Fue tal el golpe que, además de parar la prueba, tuvo que recibir más de tres puntos de sutura.

“Efectivamente ha sido un golpe con el tronco, le van a dar unos puntos de sutura”, explicaban en directo. Mientras, Carlos Sobera, junto a Lara Álvarez, no tuvo más remedio que improvisar y darle mucho ánimo a Nacho. Afortunadamente, el concursante se recuperó y Carlos pudo continuar con el programa.

Lo que no se sabe de Carlos Sobera

Además de los programas que presenta, Carlos Sobera llama la atención por su vida privada. El vasco es muy celoso de su vida privada y jamás habla de su mujer en un plató de televisión.

Eso prefiere dejárselo a los celebrities que están acostumbrados a contar su vida privada, aunque hay veces que no lo puede evitar. Se conoce que lleva 15 años con la abogada Patricia Santamaría. Juntos tienen una hija en común, Natalia, y para ambos es su segundo matrimonio. En el caso de Sobera, antes estuvo casado con Elena Casado.