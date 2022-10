Carlos Sobera y el llanto que demuestra lo duro que ha sido separarse y dejarlo todo

Carlos Sobera sabe perfectamente lo dura que está siendo la separación. Y es que, después de tanto tiempo juntos, se han dado cuenta de que no pueden estar el uno sin el otro.

Pesadilla en el paraíso ya está en el ecuador y no hay ninguna duda de que los protagonistas indiscutibles de esta primera edición han sido Omar Sánchez y Marina Ruiz.

Desde el primer momento, estos dos jóvenes notaron una fuerte atracción que ha seguido viva hasta el último momento. Y, aunque la modelo ha tenido alguna que otra duda respecto a su actual ilusión, lo cierto es que está dispuesta a dar rienda suelta al amor.

"Tenemos curiosidad de saber qué va a pasar fuera. Ya no voy a decir que es el amor de mi vida, yo tengo que ver cosas. No sé si es el amor de mi vida", aseguró la granjera hace unos días.

Ahora, Carlos Sobera sabe lo duro que está siendo para ellos. Y es que, esta historia de amor ha recibido un duro e inesperado golpe.

Carlos Sobera no se lo esperaba

Carlos Sobera se ha quedado sin palabras después de ver la cuarta ceremonia de expulsión de Pesadilla en el paraíso. Y es que, Marina Ruiz se ha convertido, inesperadamente, en la última expulsada del nuevo reality de Telecinco.

Este domingo, 2 de octubre, pudimos ver en el debate del concurso cómo se desarrolló la prueba que determinaría la salida de uno de los tres nominados. En ella, la pareja se tuvo que enfrentar a una dura prueba con el objetivo de permanecer una semana más dentro de la granja.

Y, aunque en un principio, el canario se negó a batirse con su chica, finalmente acabó ganando la prueba. "No puedo competir con una persona por la que siento tanto", aseguró la modelo.

Ya en plató, Marina se tuvo que enfrentar a Carlos Sobera y a las preguntas del resto de colaboradores. Nada más entrar, la concursante aseguró que, tanto ella como Omar, vivieron uno de los peores momentos de todo el concurso.

"Omar se quedó en shock. En la despedida le dije que le espero fuera, aunque yo vea cosas que no me gustan, esperaré para hablar fuera. No voy a ir a un Deluxe a decir nada de él".

Además, y después de asegurar que no va a sacar rédito económico de su relación, Marina también quiso pronunciarse sobre la entrada de Raquel Lozano al reality.

"Allí llegó hecha una balsa de aceite, nada que ver con el show que ha montado. A mí se me caería la cara de vergüenza de enseñar unos mensajes privados en un Deluxe", aseguró en su encuentro con Carlos Sobera.

A pesar de que en un primer momento empatizó con su dolor, considera que ha ido a la granja con una clara estrategia. Por eso, no se lo ha pensado dos veces a la hora de mostrar su amor y apoyo al windsurfista.

"Estoy ilusionada, mucho. Él vive en Canarias y yo en Córdoba, pero no es la primera vez que me he ido por amor a otra ciudad. Si una pareja quiere se puede".

Carlos Sobera anuncia la nueva incorporación

Al inicio del debate, Carlos Sobera dejó a todos los seguidores de Pesadilla en el paraíso sin palabras al anunciar la incorporación de Raquel Lozano al concurso. Tras el abandono de Nadia, la televisiva se ha convertido en concursante de pleno derecho.

Como era de esperar, el programa decidió emitir la entrada de la exgran hermana en la granja. Y es que, nada más poner un pie dentro del reality, ya tuvo un primer contacto con su expareja.

"Me sorprende, la verdad. Me parece fuerte que estés aquí", aseguró Omar Sánchez, totalmente desconcertado. "Te interesaba mucho estar solo... ¿Por qué preguntas cómo es Marina a la gente que tenemos en común?", le preguntó ella, dando a entender que el canario no es trigo limpio.

"Yo no pregunto por ella para nada. Me dijiste, '¿y si voy?' Y te dije que no me gustaría porque me gustaría vivir esta experiencia solo... Han surgido cosas que se han enfriado, pero que estés aquí me hace pensar que tenía razón en todo", le respondió él.