Carlos Sobera sigue sin entender por qué ella quiere cortar la relación

Sin duda alguna, Carlos Sobera es uno de los presentadores más reconocidos de la pequeña pantalla de nuestro país. Y el vasco se ha convertido en uno de los rostros imprescindibles de Mediaset, ya que a día de hoy conduce programas de éxito como Supervivientes y First Dates.

Eso sí, hace un mes, al exprofesor universitario se le sumaba un nuevo reto al presentar un nuevo concurso de Telecinco. Así es, Pesadilla en El Paraíso aterrizaba con fuerza en la cadena de la mano del mismo Carlos Sobera, que se unía a ser el presentador oficial del formato televisivo.

Desde luego, a pesar de que tan solo se lleva un mes emitiendo el espacio, lo cierto es que ya el concurso ha acaparado varios titulares de algunos medios. Y es que conforme va transcurriendo el tiempo, cada vez más se van generando polémicas.

En esta ocasión, Carlos Sobera ha sido testigo de que una concursante ha tomado una drástica decisión respecto a un compañero suyo de programa.

Carlos Sobera, testigo de que la relación está rota

El triángulo amoroso que hay entre Patricia Steisy, Pablo Pisa y Dani García está dando bastante de que hablar en las últimas semanas. Y es que la granadina, nada más empezar el concurso, sintió una conexión especial con el extentador de La isla de las tentaciones, pese a que tenía pareja.

Una relación que comenzó como una simple amistad y que terminó en una especie de romance. De manera que, semana tras semana, el novio de la concursante tuvo que ver cómo su chica, poco a poco, se acercaba más al exnovio de Marta Peñate.

Sin embargo, Carlos Sobera vio que no fue hasta el día de ayer, 23 de octubre, cuando Pablo Pisa puso los puntos sobre las íes a su todavía pareja. Asimismo, ambos protagonizaron un intenso cara a cara en directo, que acabó con el arquitecto tomando la drástica decisión de romper su noviazgo con ella.

Por su parte, Steisy, rota de dolor, confesó ante la sorpresa de Carlos Sobera su arrepentimiento. "Me he cargado mi vida y nada de esto me ha merecido la pena si tú me dejas (...). Siento hacerte sufrir, hacerte llorar y que te enamores de una persona como yo...", decía.

"Se me ha ido de las manos por una persona con la que no tengo ningún sentimiento de amor", explicaba. "Lo que más me duele de todo es que sabe que esto me hace daño, parece que le da igual lo que esté pasando fuera", comentaba el novio de la granadina al respecto.

"He tenido que escuchar cómo dices que te aburres conmigo, cosas que me dejan en ridículo", decía él.

Eso sí, la verdadera sorpresa llegaba cuando la misma Steisy le reveló a Carlos Sobera su actual y verdadera relación con Dani García. "Se me ha caído la venda", anunciaba ante la sorpresa de todos.

"Sé que llevo manipulada y engañada todo mi concurso y yo me he dejado por gilipollas que soy. Lo sé, ha pasado algo gordo. He cortado la relación de raíz y él no me lo ha puesto fácil", revelaba llorando sin parar.

La reconciliación de la pareja

Pese al tenso momento que se estaba produciendo por la ruptura, finalmente, Carlos Sobera vio que Steisy le quiso dedicar un emotivo mensaje a su exnovio. "No te mereces esto. Esto es duro, yo soy complicada y tú decides cariño, yo solo te puedo pedir perdón", le decía.

Al escuchar a su exnovia, Pablo se arrepintió de haber terminado con ella y le confesó lo siguiente. "Si me quieres a mí quiero que te quedes y que me lo demuestres. Quédate y gana este concurso", le decía dándole una segunda oportunidad.

